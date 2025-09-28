Aemet activa la alerta roja por lluvias en Valencia y Óscar Puente frivoliza: "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?"

Mensaje del ministro Óscar Puente en su perfil de X ante la alerta roja de Aemet en Valencia. EE

La Aemet ha fijado este domingo el nivel rojo ("riesgo extremo") por las intensas lluvias que se esperan en el litoral de Valencia y Castellón en las próximas horas. A partir de las 4:00 de la madrugada, señala el organismo, la situación puede ser "peligrosa".

La previsión, que ha generado zozobra y mucha preocupación en los municipios de la zona cero de la dana de octubre, es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Incluso, advierte que puede haber "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".

Un escenario que ha motivado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Valencia haya decidido suspender las clases y Protección Civil haya enviado un mensaje Es-Alert a la población, pero con la que ha querido bromear el ministro de Transportes, Óscar Puente. "¿Ha reservado ya Mazón en El Ventorro?", ha publicado en su perfil de X el alto cargo del Gobierno.



El Ventorro es el restaurante en el que comió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la radiotelevisión autonómica, À Punt.

Desde entonces, tanto la oposición que forman PSPV y Compromís en la Comunitat Valenciana, como representantes del Gobierno central, como Pilar Bernabé o Diana Morant, han empleado este argumento para censurar la gestión de la tragedia por parte del jefe del Consell: que estuviera de comida mientras la gente se ahogaba.

Ahora, el ministro de Transportes ha respondido al tuit de la Agencia Estatal de Meteorología en el que se informaba del "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes" con esta mofa.

El mensaje pronto ha tenido respuesta por parte de diferentes usuarios. "Chiste innecesario para los que vivimos en la zona dana", le comentaba un ciudadano visiblemente molesto por el mensaje frívolo del alto cargo ante una situación que la propia Aemet ha decretado como "peligrosa".

La comparativa con Mañueco

La dana del pasado mes de octubre dejó a su paso 229 víctimas mortales y una serie de daños materiales que tanto la administración autonómica como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han cifrado en pérdidas por un valor de 17.800 millones de euros.

Desde entonces, la autonomía está en fase de reconstrucción. Pero casi un año después, todavía son visibles los estragos de la riada en barrancos e infraestructuras de los municipios que se vieron más golpeados.

No es la primera vez que Puente frivoliza con la dana o con situaciones catastróficas. Los incendios de este verano que arrasaron Castilla y León sirvieron también para que comparara la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la de Mazón en la dana.

"Es Castilla y León, pero podría ser Valencia perfectamente", publicó el ministro también en su perfil de X. "Primero recorta en emergencias. Cuando llega la desgracia está ausente. Después justifica todo. Luego se dedica a echar balones fuera y atribuirle la responsabilidad al gobierno de España. Ahora dice centrarse en la reconstrucción. ", comparó Puente.