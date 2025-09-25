El PP vota en bloque contra las propuestas de Vox en vivienda, igualdad e inmigración en el Debate de Política General

El PP ha rechazado en bloque todas las propuestas de resolución de Vox en materia de inmigración, igualdad y vivienda en el Debate de Política General que se ha celebrado esta semana en Les Corts Valencianes.

Los populares han votado en contra junto a la izquierda de estos textos, que no son vinculantes y que suelen usarse para la toma de posicionamiento sobre diversos asuntos, como así ha sucedido este jueves.

La jornada dedicada a las propuestas de resolución ha finalizado tras unas 12 horas de debate y con el PSPV y Compromís exhibiendo carteles con los lemas 'Palestina libre' y 'Detengamos el genocidio en Palestina'.

En la votación, el PP ha apoyado algunas iniciativas de Vox y ha rechazado todas las de PSPV y Compromís.

Las propuestas registradas por Vox en inmigración, igualdad y vivienda habían generado de entrada el rechazo en el grupo parlamentario popular, y ya en la tarde de ayer advertían de que no estaban dispuestos a respaldarlas, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

El partido liderado por José María Llanos pedía al Consell que instara al Gobierno de España a derogar la ley por el derecho a la vivienda, que se agravaran las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y que los grupos reincidentes en este tipo de delitos tengan la consideración de bandas organizadas.

También reclamaban que se redujera la presión fiscal en ciertos impuestos, como Actos Jurídicos Documentados (AJD) o el Impuesto de Transmisiones, además de que se promovieran políticas para reducir los costes de producción de manera que los precios de acceso a una vivienda sean asequibles.

Vox solicitaba asimismo al Gobierno valenciano que pusiera en marcha un plan de choque para rehabilitar "de forma inmediata todas aquellas viviendas de titularidad pública" para sacarlas al mercado del alquiler.

Igualdad e inmigración

En materia de igualdad, Vox proponía que el Consell derogara "todas las leyes de Género e Igualdad de la Comunitat Valenciana" o suprimiera "todas las líneas presupuestarias de Género" para destinarlo a la protección de "Familia y Vida".

Entre sus peticiones, también pretendían que Mazón acometiera una remodelación que afectara a la Conselleria de Susana Camarero. Así, le instaban a "eliminar las Direcciones Generales de marcado carácter ideológico de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda".

No eran, sin embargo, las únicas propuestas de resolución polémicas e incómodas para el PP. El grupo parlamentario de Santiago Abascal pedía revisar las ayudas autonómicas que contempla la Ley de Infancia y Adolescencia para la transición a la vida independiente y emancipación.

En el texto registrado este miércoles y que ha sido rechazado hoy, jueves, planteaban su revisión para que aquellos menores que hubieran entrado de forma ilegal al país, no pudieran acceder a ellas. Querían, además, implantar "cuanto antes" el protocolo para determinar "la edad de los ilegales bajo la tutela de la Generalitat realizando pruebas periciales y médicas exhaustivas".

Asimismo, instaban a que se diera "prioridad nacional en el reparto de ayudas públicas", derogar la estrategia valenciana de migraciones 2021-2026 aprobada por el anterior gobierno de izquierdas o que no se subvencionaran a asociaciones u ONGs "que promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas".

Ninguna de todas estas propuestas han salido adelante al haber contado únicamente con el voto favorable de Vox.

Financiación

No ha sido el único asunto en el que el PP y Vox se han dividido. Los segundos han votado en contra, junto al PSPV -y con la abstención de Compromís-, en las proposiciones relativas a la financiación autonómica presentadas por los populares.

En ellas, solicitaban el cambio del actual modelo de financiación, el fondo de nivelación, el FLA extraordinario y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que finalice el año.

El PP se ha quedado igualmente solo en la votación de sus propuestas en materia de igualdad, que ni la izquierda ni Vox han apoyado.

En ellas incluían cuestiones como la petición de delegación de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat; de promover un protocolo común de actuación frente a delitos de odio por LGTBIQ+ fobia; de reforzar Viogén; o de aportar más medios a las CCAA.

Declaración de Mazón

El PP y Vox sí que han rechazado de manera conjunta la propuesta de resolución de Compromís para instar al Consell a "colaborar activamente" con la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana y a poner a su disposición "toda la información y documentación de la que dispone".

Un texto en el que incluían la declaración voluntaria como investigado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La iniciativa que no se ha debatido en el pleno ha sido la relativa a que el líder del Gobierno valenciano renuncie a su aforamiento y acepte la reiterada invitación de la jueza de la dana de declarar voluntariamente como testigo.

Tampoco la que reclamaba "máximo respeto" a las víctimas y que sean las primeras en comparecer en la comisión de investigación en Les Corts. Los socialistas han denunciado el veto a estas iniciativas y han avanzado interpondrán una denuncia por prevaricación administrativa.