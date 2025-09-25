La Generalitat forma a 20 instructores para que impartan cursos de emergencias en colegios e institutos en 2026

El Gobierno valenciano ya ha puesto en marcha la maquinaria para formar en emergencias a los profesores de colegios e institutos de la Comunitat Valenciana. Docentes que, posteriormente, serán los encargados de transmitir estos conocimientos en sus centros, tanto a compañeros de departamento, como a sus alumnos, de manera que se teja una "cascada formativa".

La Conselleria de Educación que dirige José Antonio Rovira, junto al departamento de Juan Carlos Valderrama, han diseñado este proyecto piloto que busca preparar a la comunidad educativa para que esta sepa reaccionar ante fenómenos adversos y situaciones tan críticas como las que se vivieron con la dana del pasado 29 de octubre.

El proyecto, contemplado como una de las 339 medidas del Plan para la Recuperación del vicepresidente Francisco José Gan Pampols, arrancó el pasado martes martes, cuando el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) comenzó a impartir esta formación.

Por lo pronto, según detallan desde la Generalitat Valenciana, tan solo participan 20 profesores en las primeras actividades formativas que buscan facilitar la implantación del nuevo Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en los centros escolares.

Esta veintena de docentes recibirán una formación de 20 horas en emergencias que, posteriormente, "deberán trasladar al conjunto del profesorado y estos, a su vez, al alumnado de la Comunitat Valenciana".

Según el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, "estos 20 docentes pioneros serán el motor de una formación en cascada". "Serán los propios docentes quienes transmitan los contenidos sobre prevención de emergencias a niños y adolescentes en colegios e institutos", subraya el alto cargo.

De forma paralela, los centros cuentan además con las asesorías de los centros de formación, innovación y recursos educativos de la Comunidad Valenciana (CEFIRE), quienes garantizarán actividades formativas en materia de emergencias.

Obligatorio en el curso 2026-2027

Conviene recordar que, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, esta formación al alumnado en emergencias tiene ahora mismo un carácter voluntario. Pero no será así a partir del próximo curso 2026-2027.

En ese momento pasará a ser obligatorio, de manera que en las etapas de Infantil y Primaria los alumnos deberán recibir 2 horas de formación, mientras que en Secundaria y Bachillerato, tendrán que cursar 4 en total a lo largo del año. Estas, según las instrucciones de Educación, podrán distribuirse en el horario de tutoría.

Una de las calles de Paiporta (Valencia). Manuel Bruque / Efe

"Preferentemente, la formación será impartida por los tutores y las tutoras en el marco de la acción tutorial", establece el documento facilitado por Educación a los centros.

Para ello, subraya, "contarán con el asesoramiento de los CEFIRE", el servicio de formación al profesorado, de manera que puedan preparar el material didáctico.

El objetivo principal, en definitiva, es que los alumnos sepan cómo deben comportarse ante una situación crítica, como subir a las plantas superiores en caso de inundaciones. Pero "no solo ante posibles riadas", matizan desde el Consell. Incluyen también formación para saber actuar, por ejemplo, ante terremotos o incendios.

El vicepresidente Gan Pampols ha repetido en numerosas ocasiones que en Japón preparan tanto a adultos como a niños para saber actuar ante terremotos o tsunamis. Y es el espejo en el que la Comunitat quiere mirarse.

El Plan presentado el pasado mes de junio tiene cuatro ejes y 339 actuaciones que incluyen propuestas de actuaciones tanto en infraestructuras hidrológicas esenciales que afectan al barranco del Poyo y el río Magro, como formación en protocolos de emergencias equiparables a los que tiene el país nipón.

"Valencia + Segura"

De forma paralela a esta medida a implementar por parte de la Conselleria de Educación y Emergencias, el Ayuntamiento de Valencia aprobó en agosto el Plan de formación a la ciudadanía ante emergencias "Valencia + Segura".

El programa, anunciado por el concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, arrancó con un curso piloto dirigido a equipos directivos y profesorado de centros educativos para formarles en habilidades y conocimientos clave para hacer frente a catástrofes.

El Plan, elaborado por personal experto de la Universitat de València a través de la Cátedra Mesval (Cátedra Modelo Económico Sostenible de València y su Entorno) contemplaba desde la instalación de carpas informativas en 25 barrios y 15 pedanías de la ciudad, hasta la impartición de cursos en colegios, fallas y entidades vecinales.

Todas las acciones dirigidas a formar a la población en prevención ya se están desarrollando durante el mes de septiembre y está previsto que continúen en octubre, coincidiendo con la época de danas. Y en ellas se explicará qué hacer antes, durante y después de una emergencia, así como lo necesario a incluir en un kit básico de emergencia familiar.

Una información que, por otra parte, ya ha divulgado el Gobierno valenciano recientemente.