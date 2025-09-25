Compromís registra una moción "de urgencia" para condenar la pelea del edil 'karateka' del PSOE

El primer edil de Compromís, Álvaro Gonzalvo, junto al concejal de Fiestas del PSOE, Martín Pérez, en un acto de las fiestas patronales de Moncada. Ajuntament Moncada

El grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Moncada ha presentado una moción "de urgencia" para condenar la pelea del edil 'karateka' del PSOE, Martín Pérez, contra unos jóvenes.

El socio de gobierno del PSPV ha querido desmarcarse así de los hechos que ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre, un día antes de que se celebre un pleno extraordinario en el que se debatirá si se reprueba su cargo.

En el escrito, firmado por el portavoz de Compromís Álvaro Gonzalvo, se expone que, durante el evento del Moncadance Festival, parte del público profirió insultos contra el presidente del Gobierno, como "Pedro Sánchez, hijo de p...".

A juicio de la coalición, Martín Pérez protagonizó una actuación "inadecuada" al saltar del escenario al público, en lugar de recurrir a las fuerzas de seguridad presentes u otros mecanismos institucionales.

"Estos hechos han generado un grave malestar entre la ciudadanía, los diferentes partidos políticos que configuran el Pleno Municipal y han proyectado una imagen negativa de las fiestas patronales y del propio consistorio", reza el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Por estas razones, la formación considera necesario expresar institucionalmente su rechazo: "Siempre hemos defendido que los cargos públicos tenemos que actuar con ejemplaridad y responsabilidad".

Así, la moción "de urgencia" propone que el Ayuntamiento de Moncada "condene firmemente la violencia verbal y física como instrumento político, desapruebe los insultos del público y censure la conducta del concejal de Fiestas".

Compromís pide, además, que la Corporación municipal manifieste su voluntad de colaborar con la Guardia Civil en las diligencias abiertas para esclarecer los hechos.

Pleno extraordinario

El Ayuntamiento de Moncada celebra este viernes 26 de septiembre un pleno extraordinario que solicitaron los grupos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) con motivo de los hechos que ocurrieron la madrugada del 7 de septiembre.

En la sesión se debatirá la reprobación del concejal socialista Martín Pérez y la solicitud de su dimisión de todos los cargos públicos y representativos que ostenta.

En el segundo punto del orden del día figura la constitución de una comisión informativa especial para investigar lo sucedido. Posteriormente, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que actúe de oficio.

Los partidos de la oposición instarán a la Alcaldía a retirar las responsabilidades actuales de Martín Pérez, acordar su cese como jefe de la Agrupación de Protección Civil de Moncada -con comunicación inmediata a la entidad correspondiente- y emitir un informe conjunto de la Secretaría General y la Policía Local sobre los sucesos y el dispositivo de seguridad implementado en el evento.