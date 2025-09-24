La jueza de la dana pide comprobar si una mujer muerta en un geriátrico de Paiporta podría ser la víctima mortal 230

Una nueva víctima mortal de la dana podría elevar la cifra de fallecidos a 230. La jueza de la dana ha pedido comprobar si la muerte de una mujer en un geriátrico de Paiporta (Valencia) podría haber sido causada por la dana. De ser así, el número de muertos ascendería de 229 a 230.

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha pedido al Instituto de Medicina Legal (IML) recabar un informe forense sobre la muerte en un hospital, tres días después de las inundaciones, de una mujer que residía en un geriátrico del municipio valenciano de Paiporta.



Así, la instructora ha tomado esta medida después de que el hijo compareciera este martes en sede judicial para solicitar que su madre sea considerada como víctima de la dana.

Así consta en una providencia dictada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra que ha hecho pública este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).



Según consta en el documento, el hombre compareció este martes, 23 de septiembre, para pedir que su madre fuera considerada como víctima de la dana.



La jueza ha acordado requerir al hombre para que aporte ante el juzgado toda la documentación médica de que disponga en relación a su madre.

También lo ha solicitado a la residencia Savia de Paiporta, en la que residía esta mujer fallecida y donde se registraron seis muertes a causa de la dana.



Además, ha solicitado recabar del IML un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre el fallecimiento de la mujer en el Hospital Doctor Peset de Valencia el 1 de noviembre de 2024, y las circunstancias que tuvieron lugar con motivo de la dana en la residencia Savia de Paiporta el 29 de octubre.



Para ello, ha pedido remitir al Instituto de Medicina Legal la comparecencia del hijo de esta mujer, la documentación aportada por el mismo, y la documentación que sea remitida al Juzgado por la residencia.

La segunda

Esta mujer fallecida en una residencia de Paiporta podría sumar la víctima mortal 230 después de que, este mismo mes de septiembre, la jueza haya admitido también al nonato de la mujer embarazada fallecida en las riadas como víctima número 229.

"Partiendo igualmente de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados", reza el escrito al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

La alusión a esa vida "dependiente" corresponde al nonato de la mujer embarazada, Janine, que murió en la riada embarazada de ocho meses. De hecho, la familia de la víctima ya demandaba que la bebé Escarlett fuera considerada la víctima 229 de la tragedia.

El pasado 26 de junio, la jueza ya solicitó al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de una víctima mortal para reflejar que estaba embarazada de más de seis meses, de tal forma que se pudiera reconocer al nonato como víctima.

La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer "albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024".

Además, añadía que a través de su inscripción en el Registro Civil "podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día".