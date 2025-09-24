Detienen a dos líderes sindicales de los estibadores en una macrooperación contra el narcotráfico en Valencia

En el marco de la 'Operación Spider', la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha detenido a dos líderes sindicales de los estibadores del Puerto de Valencia por su vinculación con la red de narcotráfico, cuya desarticulación ya suma más de 30 detenidos.

Se trata de una macrooperación contra una organización criminal dedicada a introducir cocaína a través del Puerto de Valencia, la cual ya ha permitido la intervención de casi 3,6 toneladas de la citada sustancia.

Además, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se prevén más de 80 detenidos.

Asimismo, en esta investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, se han realizado ya casi medio centenar de entradas y registros, en su mayoría en la provincia de Valencia, lo que ha obligado a movilizar simultáneamente a un total de 45 letrados de la Administración Justicia.

La investigación judicial se inició a finales de abril de 2024. Las pesquisas han determinado indiciariamente que el denominado 'Cartel del Puerto de València' funcionaba como una organización criminal "en red", con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas.

Esas ramas van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales.

Según detalló Levante-EMV, los detenidos corresponden al entramado necesario para llevar a cabo los traslados y la entrada de mercancías.

Concretamente, se ha detenido a miembros de una transitaria, de dos empresas de transporte por carretera (camioneros y el administrador único de una de ellas, ubicada en Aldaia), asesores fiscales (para crear las sociedades a través de las que se ha blanqueado el dinero), miembros de sindicatos que operan en el puerto y estibadores.

Por otro lado, la operación, que tiene como epicentro dos redes criminales diferenciadas pero que funcionan en cartel, se inició a las 5.30 horas de este lunes con 48 registros domiciliarios simultáneos que afectan a los 33 principales investigados

Los jefes de cada una de las tramas serían dos trabajadores portuarios que, con los años, han pasado a cabezas de cartel y que se encuentran inmersos en otras investigaciones anteriores por narcotráfico de cocaína al por mayor.