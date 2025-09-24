La Audiencia de Valencia rechaza investigar al presidente de la CHJ por una acusación "genérica" y sin pruebas

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha respaldado en dos autos la decisión de la jueza que instruye la causa de la dana de no investigar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a tres cargos del Centro de Coordinación de Emergencias.

El tribunal, compuesto por los seis magistrados que integran la Sección Segunda de la Audiencia, desestima, en uno de los autos el recurso interpuesto por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud.

La asociación había recurrido el auto de la instructora en el que acordó no citar como querellados al ex director general de Emergencias y extinción de incendios, Alberto Javier Martín; al Subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; a la Jefa del Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y al presidente de la CHJ.

El tribunal señala en la resolución sobre los tres primeros que "en estos momentos y con los datos conocidos no cabe atribuir a los antes mencionados, una omisión concreta que integre la condición de factor causal eficiente en los hechos investigados".

En el caso de Polo, indica que se atribuyen conductas concretas al presidente de la CHJ "sin identificar las diligencias que las avalan", como, por ejemplo, "en qué medida la información facilitada por correo electrónico relativa a la crecida del barranco del Poyo no fue o pudo ser de rápido acceso por ese u otros medios" y la responsabilidad que le es achacable.

Sostiene que se reprocha a Polo "de manera genérica y sin atender al soporte normativo o probatorio" hechos como no activar los protocolos de emergencia; no comunicar a Protección Civil la crecida del caudal superior a los 150 metros cúbicos/s; no informar de la liberación de agua desde la presa de Forata, entre otros.

En este sentido, según la sala, "no disponemos de información bastante de cómo se desarrolló la reunión de Cecopi, ni tampoco para incardinar la conducta de cada uno de los recurridos, en una contribución a que la decisión del mensaje fuera errónea y tardía".

Pilar Bernabé

Por otro lado, también ha desestimado el recurso de Vox contra la resolución de la instructora del pasado 5 de mayo que denegaba la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En este caso, los magistrados se refieren a lo ya resuelto por ellos mismos con anterioridad sobre el mismo asunto en otro auto del 19 de mayo, pues las alegaciones de los recurrentes "no desvirtúan los razonamientos expuestos en dicha resolución".

Además, las razones que según estos justificarían la imputación de la delegada "ya han sido motivadamente rechazadas, sin que de su declaración testifical se deriven datos o elementos aptos para alterar esa conclusión".

Hazte Oír

Por otro lado, la Audiencia sí que ha admitido el recurso de apelación de HazteOir.org, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra su exclusión de esa asociación del procedimiento como acusación popular tras no haberse admitido a trámite las querellas que interpuso en su día.

Según sostienen los magistrados, "habiendo manifestado el recurrente Hazteoir.org su intención de actuar como acusación popular coadyuvante en un proceso ya iniciado a instancia de la acusación pública, no hay razones para excluir su personación, aunque la querella que presentó inicialmente contra otras personas haya sido rechazada".

Esto no impide, añade la sala, "que también pueda dirigirse contra las que actualmente son investigados o promover la acción de la Justicia ejerciendo la acción penal que entienda oportuna, de modo semejante al Ministerio Fiscal. Todo ello, aunque no tenga relación con ninguna víctima en concreto, pues la acusación popular no tiene necesidad de alegar intereses personales".