José Muñoz, portavoz del PSOE: "No nos vale que cambien a Mazón. Todo el Partido Popular es responsable"

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, reclama una vez más la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de todo su Consell por ser un ejecutivo "fracasado" y no haber "estado a la altura" durante y después de la dana.

"No nos vale que cambien a Mazón. Todo el PP es responsable". Así lo ha expresado en su intervención en el Debate de Política General, que se ha centrado en reprochar la gestión de la tragedia del pasado 29 de octubre por parte del Gobierno valenciano.

Ante el atril del hemiciclo, ha afeado a Mazón que no haya tenido "valentía de mirar a la cara" a las víctimas de la dana presentes durante la sesión, y ha aprovechado para dejarle sobre la tribuna los autos de la jueza de Catarroja que le invitan a comparecer en el juzgado.

En este punto, ha expuesto los "tres motivos" por los que continúa al frente de la Generalitat: el "sueldo vitalicio", que se "forren" sus "amiguitos del alma" con los contratos para la reconstrucción y la condición de aforado. "Tiene pánico a declarar ante la jueza", le ha espetado.

A juicio del representante socialista, la presencia de Mazón en este Debate demuestra que la Comunitat está "en mínimos democráticos históricos" y ha negado normalizar que se haga el debate "como si no hubiera pasado nada", ya que "por humanidad, por ética o moral, ya debería haber dimitido hace meses".

Muñoz ha retado al presidente a explicar dónde estaba la tarde del 29 de octubre, y que diga "qué hizo desde las 18.45 que salió de El Ventorro hasta las 20.28", hora en la que llegó al Cecopi. "No me voy a cansar de exigirlo".

También se ha referido a las declaraciones en una carta de la periodista con la que comió la tarde de la dana en El Ventorro, Maribel Vilaplana, que reflejó que "no mostró ningún tipo de inquietud" durante la comida, ha valorado.

En esta línea, el síndic socialista ha señalado que proyecta sobre otros responsabilidades que son "únicamente suyas" y que lo hace "mientras presume de moral y autoridad política", cuando fue precisamente usted quien el 29 de octubre estaba desaparecido".

"Usted vive en una ficción permanente. En esta Comunitat, antes hubo un presidente que se creyó su personaje: Francisco Camps. Desprestigiado y repudiado por su partido y por la sociedad valenciana. Y eso es lo que le va a pasar a usted", ha dicho.

Tampoco ha olvidado mencionar a Zaplana como presidente, a quien "le costó veinte años degradar la sociedad valenciana con su gestión, manipulación y corrupción".

"A usted le han bastado dos. Zaplana, condenado por corrupción, ha sido superado por usted porque su corrupción no es económica, es moral. Usted ha sido incapaz de reconocer que el 29 de octubre se equivocó", ha sostenido.

En este sentido, ha proseguido: "No nos va a engañar, las 229 personas no murieron por un fenómeno meteorológico inevitable, murieron por la negligencia de su Consell y especialmente por la suya".

Según el síndic del PSPV, ha quedado demostrado que Carlos Mazón está "inhabilitado" y su permanencia al frente del Consell es "insostenible".

"Patos cojos"

El portavoz del PSPV ha acusado a los miembros del Gobierno valenciano de ser "el Consell de los patos cojos" porque considera que se "desmorona" y "ya no tienen más que hacer". En este punto, ha nombrado las actuaciones que realizó cada conseller la fatídica tarde de la dana.

De la vicepresidenta Susana Camarero ha recordado que se desconectó del Cecopi del 29 de octubre para ir a una entrega de premios "mientras las residencias valencianas estaban inundadas" y ha asegurado que se harán públicos más datos de las actuaciones de su Conselleria.

Del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha dicho que lo primero que hizo fue "subirse el sueldo" y que encargó un plan de reconstrucción de 2 millones de euros para un power point a una consultora.

Muñoz no ha dudado en cargar contra el resto de consellers. A Ruth Merino le ha afeado que deje a la Comunitat "sin condonación de la deuda"; a Marciano Gómez que tenga las listas de espera "disparadas"; a Nuria Martínez "no ser conocida por nadie".

Al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, le ha instado a explicar "qué está pasando con las cámaras ocultas que vigilan a los bomberos forestales" y a llevarle a la jueza "los vídeos del Cecopi, con audio mejor".

Ha proseguido con José Antonio Rovira, a quien ha recriminado que sea "el liquidador de la educación pública y del valenciano"; a Miguel Barrachina que estuviera "en su casa" mientras la presa de Buseo "colapsaba"; y a Vicente Martínez Mus que "no suspendiera la circulación del metro".

"Manipular" la TV

Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para que la AVL se llame Acadèmia de la Llengua Valenciana, ha denunciado el "ataque indiscriminado" de Mazón al valenciano y que intente "cargarse" la institución.

"En el momento en que una institución no funciona como partido, la cargan. Para ustedes, si las instituciones no son del PP, no son de nadie", ha aseverado.

Al respecto, Muñoz considera que el Consell de Mazón se ha encargado de "cargarse la cabeza" de todos aquellos que se "interponen" en su camino y de elaborar listas negras de aquellos que se manifiestan en su contra.

El síndic ha mencionado al presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien este martes ha renunciado a su cargo "por no ser su coartada" el 29 de octubre: "No fue por diferencias políticas o empresariales, sino porque no pudo soportar su mentira del 29 de octubre. Ojito".

Las primeras especulaciones apuntaron que la tarde de la dana Navarro y Mazón se encontraban en una reunión de trabajo. Posteriormente se supo que comió con Maribel Vilaplana.

También le ha acusado al presidente de la Generalitat de "manipular" la televisión pública valenciana, À Punt, por "censurar" los vídeos del Cecopi y "provocar un conflicto" con TVE, pues afirma que la ciudadanía es merecedora de conocer la verdad.

Y ha advertido a Valderrama: "Las bases sólidas de la democracia son decir la verdad, explicarlo y asumir la realidad".

José Muñoz ha concluido su intervención pidiendo al Partido Popular que reflexione y que haga autocrítica porque, en su opinión, "esto se acaba pronto: dimita y convoque elecciones".

Réplica de Mazón

En su réplica, Mazón ha reprochado a Muñoz que no haya dedicado "ni un solo minuto" a valorar las 44 medidas que ha anunciado "después de hora y media más de descanso", en alusión al plantón de los diputados socialistas al debate cuando se han ausentado los representantes de las víctimas de la dana.

Entonces, el jefe del Consell ha subrayado que los valencianos "se están dando cuenta de quién está trabajando y quién está en el relato del odio y la incompetencia".

Mazón ha asegurado que él tiene la "credibilidad" de haber cumplido "el 86%" de los compromisos adquiridos el año pasado; momento en el que ha aprovechado para enumerar una batería de actuaciones que ha realizado en el último año.

"Vengo aquí con credibilidad. Sin embargo, usted no quiere hablar del contenido ni de la contabilidad, sino lo mismo de siempre: 'Mazón, dimisión'. La altura moral de este debate es francamente notable", ha apuntado.

Llegado a este punto de su intervención, ha comparado los anuncios de la legislatura del Botànic -en alusión a los prometidos por el expresidente Ximo Puig, que ha definido como los 'Ximoanuncios'-, con las iniciativas emprendidas por el actual Consell. Así, uno a uno, ha enumerado las medidas "incumplidas" por Ximo Puig.

En respuesta a las "listas negras", lo que le resulta "incómodo" al jefe del Ejecutivo autonómico es que se envíen militantes del PSPV para "organizar escraches políticos" en actos públicos contra su persona; un hecho que ha condenado.

"El problema está en la sensación y el ejemplo que se le traslada a la población valenciana. Jamás verá a ningún afiliado cercano al PP alterar la agenda política de un dirigente del Partido Socialista", ha replicado Mazón.

En la misma línea, ha criticado que la líder del PSPV y ministra, Diana Morant, se ha "fumado" el Consejo de Ministros para asistir a este debate -"para verme a mí y no a usted"-. Y ha recordado que Morant no quiso una moción de censura porque "le da vergüenza" que la defienda Muñoz.

En cuanto a la dana, se ha referido al "jefe de los barrancos" (presidente de la CHJ, Miguel Polo), y al "jefe de las lluvias" (jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez) por haber "admitido expresamente" que no sabían "lo que iba a pasar" el 29 de octubre.

En respuesta a las críticas del PSPV sobre la lengua o À Punt, Mazón ha subrayado que emplea la lengua que le "da la gana" para "defender la lengua valenciana del catalanismo" y ha indicado que el único punto de encuentro que ha tenido con Pedro Sánchez desde que es presidente es que hubiese un dirigente socialista en la televisión valenciana durante año y medio.