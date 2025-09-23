Baldoví cuestiona las ayudas de Mazón por la dana: "Ni con todo el dinero del mundo tendrá el perdón de los valencianos"

El portavoz del grupo parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, a su llegada a Les Corts Valencianes con motivo de la celebración del Debate parlamentario de Política General. Efe / Ana Escobar

"Ni con todo el dinero del mundo podrá tener el perdón de los valencianos". Así ha cuestionado las ayudas que Mazón ha otorgado a los afectados por la dana el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, a su llegada al Debate de Política General este martes.

En declaraciones a los medios, Baldoví ha asegurado que el discurso de Mazón sería de "tres horas y media de 'bla, bla, bla' sin decir nada", en el que intentaría "reconstruir su imagen".

No obstante, la intervención del jefe del Consell se ha extendido hasta las cinco horas, donde ha expuesto la clásica batería de anuncios y promesas para los próximos meses, además de hacer balance de la gestión de su gobierno que ha estado marcada por la dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado 229 víctimas mortales.

Precisamente, este martes a primera hora de la mañana las asociaciones de víctimas se han concentrado en la puerta del Parlamento valenciano para exigir, de nuevo, la dimisión del presidente de la Generalitat.

Baldoví ha querido remarcar que Mazón no se ha acercado a las víctimas para pedirles perdón, lo que ha considerado como una nueva muestra de "anomalía democrática de un 'president' que no puede pisar la calle".

Frente a ello, ha prometido que Compromís seguirá construyendo "una alternativa digna a este gobierno indigno".

"Seguiremos criticando la negligencia de este gobierno el día de la dana. Seguiremos confrontando los dos modelos: el del PP y Vox que solo benefician a unos pocos; y nuestro modelo que es para la mayoría".

Tanto Joan Baldoví como la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, han asegurado que lo único que esperan este martes del discurso del presidente de la Generalitat es su dimisión, ya que "nunca podrá tener el perdón de los valencianos ni la dignidad" para seguir al frente del Consell.

"Rechazo y dolor"

Morant ha señalado que la protesta de este martes convocada por las víctimas de la dana demuestra que los valencianos "no soportan a Mazón y se rebelan y revuelven con sus políticas".

"Ha sido tanto daño el que ha hecho en dos años que nunca antes ningún president había generado tanto rechazo y dolor", ha aseverado, en declaraciones a los medios de comunicación ante la puerta de Les Corts.

La dirigente socialista ha subrayado que lo único que espera de la intervención del jefe del Consell en el Debate es que "por fin diga la verdad del 29 de octubre tras negarla durante once angustiosos meses": "Ni más mentiras, ni rollos, ni estrategias".

"Lo que necesita la Comunitat Valenciana es pasar página, la dimisión de Carlos Mazón y una convocatoria electoral", ha dicho.

La representante del Gobierno se ha acercado a saludar a los representantes de las víctimas y ha rechazado hablar de otros temas, al ser preguntada por los periodistas por el futuro decreto de universidades -"se llevará en un Consejo de Ministros próximo", ha garantizado- o por los fallos en las pulseras antimaltrato.