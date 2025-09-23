Los 44 anuncios de Mazón en el Debate: licitar mil viviendas públicas, elegir entre castellano o valenciano en la PAU...

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Debate parlamentario de Política General sobre el estado de la Comunitat Valenciana. Efe /Biel Aliño

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en el primer Debate de Política General tras la dana, que causó 229 víctimas mortales, la hoja de ruta que marcará su tercer año de legislatura.

Durante la primera parte de su intervención en el Debate, ha avanzado un total de 44 anuncios. Entre ellos se encuentran aprobar una nueva Ley de Suelo que sustituya a la "obsoleta" LOTUP, licitar mil viviendas de Protección Pública o la elección entre castellano o valenciano en la PAU.

El jefe del Consell también ha dicho que el PP llevará a Les Corts Valencianes la segunda ley de Simplificación Administrativa para "seguir reduciendo" la burocracia, tal y como avanzó EL ESPAÑOL. La normativa permitirá aprobar varios cambios legales de forma simultánea, sin que sea necesario que haya nuevos presupuestos para que vea la luz.

Otros de los 44 puntos que ha detallado el dirigente autonómico en el Debate han sido la creación del nuevo portal 'GVA Participa' para mejorar la atención al ciudadano y la aprobación del reglamento de la nueva Oficina Valenciana de Inversiones que asumirá el impulso de la Estrategia Comunitat Valenciana 2035.

Después, ha asegurado que el Gobierno valenciano congelará en 2026 el canon de saneamiento para beneficiar a más de 3,1 millones de abonados.

Además, Mazón ha anunciado que la tercera fase de la reforma fiscal incluirá, "por primera vez", desgravaciones para la enseñanza y práctica de música.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, conversa con la vicepresidenta, Susana Camarero, durante el Debate parlamentario de Política General, el primero después de la dana. Efe / Biel Aliño

También ha avanzado la aprobación de un nuevo decreto de regulación de la caza para mejorar el control poblacional de las especies dañinas, la activación de un programa "pionero" para la reforestación con drones de las zonas devastadas por incendios y el desarrollo de un plan de inversiones en infraestructuras forestales para mejorar la respuesta ante los incendios.

Y ha adelantado el desarrollo de una nueva Ley Forestal que premie a los propietarios que mantengan limpio el monte y de otra de Agentes Medioambientales "más próxima a las necesidades reales" de la Comunitat Valenciana.

Diputados de la oposición muestran carteles con el número de fallecidos en la dana durante el Debate parlamentario de Política General, el primero después de la tragedia. Efe / Biel Aliño

Al inicio de su discurso, se ha referido a ayudas directas que irán destinadas a los vecinos afectados por la riada: ha prometido 30 millones de euros para aquellos que vieron su casa "dañada o destruida" por la riada para que puedan comprarse una nueva vivienda.

En este sentido, ha asegurado que la Generalitat dará un cheque bebé para aquellas familias que residan en los municipios devastados y hayan tenido hijos en estos últimos 11 meses.

44 anuncios

Estos son los 44 anuncios impulsados por la Generalitat Valenciana para el próximo curso político: