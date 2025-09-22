El subdelegado del Gobierno en Valencia pide "prudencia" ante las patrullas vecinales de Turís para frenar la delincuencia

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Vicente Rodríguez Jurado, ha pedido "prudencia" y "responsabilidad" ante las patrullas vecinales creadas en el municipio valenciano de Turís para frenar robos y okupaciones.

Además, sobre la situación en el municipio, ha resaltado que en los primeros meses de este año ha habido una bajada de la delincuencia en la localidad.

Así se ha pronunciado el subdelegado tras presidir la Junta Local de Seguridad extraordinaria que se ha celebrado este lunes en Turís.

A la reunión, promovida por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, ha asistido el alcalde de la localidad, Francisco Ricau, y las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tienen competencia en el municipio.

Esta junta se ha convocado después de conocerse que la pasada semana se crearon patrullas vecinales en Turís para evitar el robo en viviendas y vehículos y frenar okupaciones ilegales.

De hecho, por grupos de mensajería entre los vecinos se indicaba alguno de los días: "Esta noche, a las 23.00 horas, quedada para hacer patrullas vecinales y no dejarles hacer tan fácilmente lo que quieran".

Por otro lado, los datos sobre criminalidad aportados por la Guardia Civil y de los que ha informado Rodríguez Jurado este lunes ponen de manifiesto, tal y como ha resaltado, que "son similares a los del año pasado y anteriores, incluso ha habido una disminución durante estos meses del 2025 de hechos ilícitos".

Con todo, el subdelegado ha añadido que "esto no quiere decir que no se pueda crear, por cualquier tipo de hecho, una alarma social en un pueblo que es tranquilo como Turís".

No obstante, ha apelado a la "responsabilidad" y a la "prudencia" con respecto a mensajes "que puedan venir de redes y que puedan generar esa alarma social".

Ante esta situación "hay que hacer frente con hechos, y estos demuestran que ha disminuido la delincuencia en el municipio de Turís, pero eso no quiere decir que no haya hechos que haya que afrontar y que haya que atacar", ha dicho.

Con todo, "los responsables exclusivos" de hacer frente a la delincuencia "son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa competencia no corresponde a la ciudadanía", ha resaltado Rodríguez Jurado.

El subdelegado confía en que el ayuntamiento de la localidad ayudará a transmitir esta idea y recordará a sus ciudadanos el trabajo que desarrollan de manera coordinada la Guardia Civil y la Policía Local con el fin de combatir los hechos delictivos.

Al mismo tiempo, ha animado a los vecinos a que denuncien cuando tengan conocimiento de actividades criminales.

Por su parte, el consistorio ha señalado en un comunicado que todas las instituciones reunidas en la Junta de Seguridad "han coincidido en apelar a la tranquilidad y la calma de la ciudadanía y a dejar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan cumplir con su trabajo".

Al mismo tiempo, instan a la población a denunciar los hechos delictivos, como las okupaciones ilegales, ya que es "la principal herramienta de información" para las fuerzas de seguridad "para que tengan constancia y actúen en consecuencia".

En esta línea, se ha informado de la posibilidad de hacer las denuncias de forma telemática por Alertcops y se ha avanzado que, en los próximos meses, se incrementará la coordinación y la colaboración entre estamentos policiales y el consistorio firmará dos convenios para elaborar un Plan Local de Seguridad y otro contra la violencia de género.

Según el Ayuntamiento, el Plan Local de Seguridad contendrá un plan de acción conjunta que "se adaptará la casuística de la población y que evolucionará en función de la misma".

Además, también se ha informado que, en los próximos meses, se incrementará la plantilla del puesto de Chiva de la Guardia Civil, con lo que asegura que la colaboración es "absoluta y ha fructificado en muchas ocasiones".