Dos okupas resultan heridos en el incendio de un edificio de Torrent declarado en ruinas por la dana

Dos okupas han resultado heridos por inhalación de humo este domingo en el incendio de una vivienda ubicada en un edificio de Torrent (Valencia) declarado en ruinas y precintado debido a que resultó gravemente afectado por las inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre, informa EFE.

El incendio se ha producido en torno a las 7:53 horas de este domingo en una vivienda de la calle Maestro Fortea de Torrent, en la zona de Mas del Jutge, y ha sido necesario rescatar del piso superior a dos personas que lo ocupaban "de manera ilegal", según han informado fuentes municipales.

Se trata de un hombre de 29 años y de una mujer de 27, que han sido trasladados al Hospital General de València por inhalación de humo, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), mientras que desde el Ayuntamiento de Torrent han señalado que no presentaban "lesiones de gravedad".

El edificio, situado en la confluencia de los barrancos del Horteta y del Poyo, permanece clausurado y precintado desde la dana de hace casi once meses, cuenta con un informe de los arquitectos que avala su derribo y está a la espera de los informes técnicos que permitan ejecutar su demolición urgente, ha informado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han explicado que cuenta con el informe de los arquitectos que avala su derribo en cuanto los servicios técnicos corroboren que la ruina es inminente y existe peligro, al igual que se ha hecho con las 45 viviendas particulares afectadas por la dana en Torrent.

No obstante, el procedimiento se complica por la situación de más de 40 vecinos afectados, "cada uno con una casuística particular de propiedad, lo que retrasa la resolución definitiva", han señalado desde el consistorio.

Hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja y el sargento de Torrent, además de la Policía Local de Torrent, una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico y miembros del equipo de gobierno municipal, como la alcaldesa, Amparo Folgado, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca.