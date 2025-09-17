À Punt ofrece a la jueza los brutos de cámara del Cecopi del día de la dana y los entregará "cuando se los requiera"

À Punt ha anunciado que entregará a la jueza los brutos de cámara del Cecopi del día de la dana "cuando se los requiera". El documento audiovisual fue emitido por RTVE la semana pasada, y en él se revelaba algunas instrucciones que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas dio durante la tarde del 29 de octubre para el envío del Es-Alert.

Ahora, desde la entidad han asegurado que entregarán todo el material. Para reafirmar su compromiso de colaboración con la autoridad judicial, en la mañana de este miércoles han entregado, en el juzgado número 3 de Catarroja, un escrito en respuesta a la providencia recibida este martes. En ella, el órgano judicial solicitaba a À Punt si mantendría el ofrecimiento del 19 de febrero relativo a la entrega del material audiovisual.

Por su parte, desde la Generalitat, la portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno que "no hay ninguna intención de ocultar información".

Así, Camarero ha reiterado que la Generalitat ofrece "máxima colaboración y transparencia", mientras reitera lo señalado este martes por su partido, el Partido Popular: que fue la anterior dirección de À Punt la que no remitió el audio del vídeo del Cecopi a la jueza de la dana.

En el escrito presentado por À Punt la entidad también ha manifestado su disposición de entregar la totalidad del material audiovisual generado durante los días de la dana. Eso sí, siempre que así lo requiera la magistrada instructora.

Asimismo, la cadena pública ha hecho constar al juzgado las consecuencias que podrían suponer para À Punt la difusión voluntaria del bruto de cámara correspondiente a la reunión de las 19:00 h del Cecopi del 29 de octubre, ya que se trata de un "mudo". Es decir, un segmento audiovisual con imagen cuyo audio no está autorizado a emitirse.

En el caso de esa reunión del Cecop, el propio equipo de À Punt fue expresamente advertido de ello por personal de la Generalitat al tratarse de una reunión celebrada a puerta cerrada.

De hecho, la radiotelevisión valenciana no había emitido el contenido, y la dirección argumentó el pasado miércoles que no lo hizo al considerar que fue una reunión "a puerta cerrada" y que el código deontológico periodístico "impide su difusión".

Además, À Punt expone en este escrito a la jueza que, tal y como indico ella misma en el auto del pasado 8 de septiembre, la difusión voluntaria de estos audios sin requerimiento judicial podría suponer "una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente".

Este hecho podría significar para À Punt incurrir en responsabilidades penales, sin descartar a los propios trabajadores que lo grabaron o a los que han tenido acceso a estas imágenes, ya que la reunión era a puerta cerrada.

No obstante, À Punt expresa a la juez que todos los brutos se entregarán al juzgado de manera inmediata en el momento que les sean requeridos.

La instrucción se prorroga

La jueza de Catarroja también ha acordado este miércoles prorrogar seis meses más la investigación, un plazo que empezará a contar a partir del próximo 30 de octubre, cuando vence el plazo actual de un año.



En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada justifica la prórroga por la necesidad de "oír a decenas de perjudicados", así como a testigos y a peritos cuya declaración ya ha sido previamente acordada.



Igualmente, están pendientes de recibir informes y oficios o grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi que tuvo lugar la tarde de aquel 29 de octubre.



"Recientemente se ha acordado recabar grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre y no es descartable que la aportación o la unión al procedimiento se produzca con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, y pueda ser necesaria la práctica de otras diligencias", detalla la magistrada en su auto.



La causa, prosigue, es "de gran complejidad" y su finalización "no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción", según la instructora.



De este modo, "la prórroga se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes".



Además de este auto, el órgano judicial ha notificado una diligencia de ordenación en la que se proveen diversos escritos, entre ellos uno presentado por el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en contestación a un oficio judicial fechado el pasado lunes, y se cita a declarar a diversos perjudicados durante el mes de octubre.