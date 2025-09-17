Mazón anuncia un nuevo paquete de ayudas de 35 millones de euros para familias afectadas por la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau. Eduardo Manzana / EP

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de 35 millones de euros dirigido a familias afectadas por la dana.

Así lo ha comunicado este miércoles en un acto celebrado en el Palau y que ha contado con la presencia de diversas entidades sociales.

Se trata de dos tipos de medidas: la ampliación de ayudas que ya están en marcha y nuevas líneas.

En el primer apartado se encuentra la ampliación de las ayudas del alquiler dana por un año más, que abarcará no solo 2025 sino 2026.

Así, a los 14,7 millones ya comprometidos se añade una nueva convocatoria de otros 15 millones más. A los que ya la solicitaron se les ingresará automáticamente sin necesidad de que la pidan de nuevo. Aquellos que no la solicitaron lo podrán hacer con una convocatoria exprés.

La Generalitat también ampliará las ayudas a más de 380 familias acogedoras, que recibirán 6.000 euros adicionales. Supone una movilización de 1,1 millones.

Otra de las ampliaciones de ayudas va dirigida a las más de 375 familias con menores a cargo con necesidades especiales, que recibirán 2.000 euros adicionales.

Lo mismo sucederá con las más de 3.890 familias numerosas y monoparentales, a las que doblarán la ayuda y recibirán otros 1.000 euros.

Mazón ha anunciado una nueva partida de 14 millones "para atender las necesidades de todas las familias numerosas y monoparentales de los municipios afectados".

Recibirán una ayuda extraordinaria, a través de una convocatoria exprés, de 1.000 euros por familia. Estará dirigida a más de 10.600 familias numerosas y más de 3.400 familias monoparentales.

El presidente de la Generalitat ha indicado que todas estas cantidades se ingresarán en las próximas semanas y que aplicarán la reducción de la burocracia en todo lo que sea posible.

"No podemos hacer esto solos, pero si no quieren ayudar a la reconstrucción, les diré que nosotros vamos a dar el paso", ha afirmado en un claro mensaje al Gobierno central de Pedro Sánchez.

Mazón ha hecho énfasis en las nuevas ayudas anunciadas a lo largo de este mes de septiembre y que han supuesto la movilización de un total 348 millones de euros.

"Todas estas líneas no son suficientes y nos obliga a hacer un doble esfuerzo: ayudar a los que nos necesitan y cuadrar las cuentas que el Gobierno central se empeña en descuadrar", ha señalado.

El nuevo paquete de ayudas de 35 millones de euros, ha precisado, se suma a los 20 millones ya movilizados y se traducen en un total de 55 millones dedicados exclusivamente a familia y hogar.