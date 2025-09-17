El Gobierno de Mazón quiere vender o alquilar 2.608 inmuebles públicos para generar ingresos

El Gobierno valenciano ha cuantificado en un total de 2.608 los inmuebles urbano/rústicos que tiene en propiedad y que son susceptibles de venta, alquiler o concesión para ahorrar costes.

También estudiará la fórmula del 'sale and leaseback', que permite vender la propiedad para obtener liquidez inmediata mientras continúa usándola a través de un contrato de arrendamiento.

La dirección general de Patrimonio que dirige Tony Woodward ha realizado este primer inventario tras el anuncio de Carlos Mazón de que iba a efectuar un plan de ajuste en la Administración.

Fue el pasado junio cuando el presidente de la Generalitat comunicó esta intención debido al retraso del Fondo de Liquidez Extraordinario (el extra FLA), que el Gobierno central no ha pagado por primera vez en 13 años.

Ante esa situación que denunció como "asfixia" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Mazón señaló que iba a ejecutar lo que denominó como un "plan exhaustivo de revisión del gasto".

En él se incluía la racionalización y rentabilización de patrimonio de la Generalitat. Es decir, o bien de venta de inmuebles o bien de revisión de los alquileres más altos que paga en este momento la administración.

Ahora pasa también por otras fórmulas, como la del arrendamiento, la concesión o el 'sale and leaseback'.

Reubicación de personal

La idea, trasladan desde el Ejecutivo autonómico, es "dar salida a todos aquellos inmuebles que son improductivos para la Generalitat o que no son necesarios para el desarrollo normal de sus funciones".

Sin olvidar, indican, "la optimización del espacio, del puesto de trabajo, reagrupando servicios y, por tanto, reduciendo alquileres innecesarios".

La dirección general de Patrimonio explica que se encuentra elaborando un proyecto-estudio completo de todo el stock patrimonial inmobiliario de la Generalitat.

Éste, indican, permitirá tener una evaluación inicial integral de su estado, tanto a nivel económico como social para su rentabilización.

Además, otro de los siguientes pasos es estudiar los espacios que ocupan los servicios de la Administración para decidir si procede reubicaciones de personal.

Palau de Tremolar

A partir de esa cuantificación de 2.608 inmuebles urbano/rústicos susceptibles de salir al mercado, comentan, contarán con un asesoramiento externo especializado que "proponga las mejores soluciones y alternativas para lograr la mayor liquidez posible a través de las distintas herramientas existentes".

La cifra de actuación que baraja la Generalitat en estos momentos es sobre un valor de 475 millones de euros del total.

El Palau de Tremolar, en una imagen de archivo. GVA

Las primeras operaciones se firmarán en las próximas semanas, según fuentes del Gobierno autonómico. Una de ellas será la del Palau de Tremolar, adquirido por el anterior Ejecutivo del PSPV y Compromís en 2020 por 5 millones de euros.

Ubicado en la calle Trinquete de Caballeros, en pleno centro histórico de València, se trata de un edificio de cerca de 2.000 metros cuadrados y que data de 1862.

La idea del anterior Consell era reconvertirlo en dependencias del Gobierno autonómico y, a su vez, abrirlo a la ciudadanía.

Para ello era necesaria una rehabilitación que todavía estaba pendiente. Su valoración, incluyendo esa rehabilitación, ronda los 9 millones de euros.

Otras de las siguientes operaciones será la de los edificios de Correos de Elche y Gandia.

La Generalitat cuenta con multitud de patrimonio de toda índole. No se trata únicamente de edificios completos, sino de pisos o suelos.

Algunos de los que saldrán igualmente a venta o alquiler son, por ejemplo, un suelo al lado de la sede de la radiotelevisión valenciana À Punt en Burjassot; otro en una parcela de la zona del antiguo circuito de Fórmula 1 en Valencia; otro cerca de Fuente de San Luis; o parcelas cercanas a Terra Mítica en Alicante.