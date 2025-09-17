La Generalitat reclama a Cuerpo que "cumpla sus promesas" de las ayudas a los autónomos afectados por la dana

El ministro Cuerpo y miembros de la Generalitat, este miércoles en Valencia. EFE/Manuel Bruque

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha reclamado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que "cumpla sus promesas" sobre las ayudas a los autónomos.

"Las ayudas por cese extraordinario de actividad para 5.000 autónomos acabaron el 31 de enero y, tanto el ministro Cuerpo como el propio presidente Sánchez prometieron la prórroga. Estamos en septiembre, acabaron en enero, siguen sin la prórroga", ha lamentado el representante del Consell.

Ha aprovechado que Cuerpo se encuentra este miércoles en Valencia, donde ha presidido la Conferencia Sectorial de Comercio (Consejo Interterritorial de Internacionalización) y asistirá también a la Noche de la Economía Valenciana.

Además, Rovira ha señalado que desde la Generalitat también se le ha pedido al Gobierno de España que "exonere a los autónomos de los 6.000 euros que hemos dado ya a unos 18.000 profesionales en IRPF".

Asimismo, el Ejecutivo valenciano ha solicitado la exoneración "de las cuotas que en su día les pedimos, que lo único que hicieron fue posponerlas dos meses, nada más".

"Esas han sido las ayudas del gobierno de Pedro Sánchez a los autónomos", ha ironizado el conseller, que ha expresado su confianza en que, "si el propio ministro Cuerpo hizo unas promesas, al menos se cumplan".

La visita de Cuerpo se produce mientras el sector de los empresarios autónomos valencianos afectados por la dana critica no haber recibido la prestación prometida por el Gobierno el pasado mes de enero.

Son 5.145 los autónomos afectados por la dana y que se encuentran, casi un año después de la dana, en una situación de cese de actividad en sus empresas.

Para ayudarles, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en varias ocasiones a prorrogar la prestación por cese de actividad a causa de fuerza mayor para los autónomos. Esta venció el 31 de enero, y a mediados de septiembre todavía no se ha prolongado.

De hecho, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana ya denunció el pasado 6 de agosto la situación.

"En enero hubo un compromiso por escrito por parte del Ministerio de la Seguridad Social de prorrogar la ayuda por cese de actividad extraordinario como consecuencia de la dana, pero a día de hoy seguimos igual", explicó el presidente de la ATA, Alberto Ara Espasa.

"En enero acabó la prestación, hubo un compromiso por escrito de que se iba a prorrogar, pero no se prorrogó. Tiempo después se lo hice saber a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y me consta que lo trasladó al Ministerio", explicó Ara.

En marzo, y cansados del incumplimiento, la asociación envió una carta, también firmada por el presidente de la patronal empresarial CEV, Salvador Navarro, solicitando esta ayuda. "Pero ya no obtuvimos respuesta", reveló Ara.