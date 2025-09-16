Vox expulsa a la concejal de San Antonio de Benagéber que lideró una moción de censura al gobierno del que formaba parte

La dirección provincial de Vox en Valencia ha decidido expulsar a la concejal en San Antonio de Benagéber, María José Esteve, tras impulsar una moción de censura sin autorización.

En concreto, Esteve promovió junto con el Partido Popular (PP) y la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB) una moción de censura contra el equipo de gobierno del que forma parte.

Esto lo hizo sin haberlo consultado ni con el concejal y portavoz de la formación en el municipio, Salvador Barberá, ni con los órganos de dirección del partido, "ni haber obtenido la autorización necesaria para actuar por su cuenta", asegura Vox en un comunicado.

Así, el partido destaca que el comportamiento de Esteve "rompe la disciplina y la lealtad institucional exigidas por Vox y afecta a la cohesión interna a nivel local y provincial".

"La decisión de impulsar la moción de censura sin consenso contraviene las directrices del partido y ha generado una fractura en la organización y al gobierno local, del que Vox forma parte", añade la formación.