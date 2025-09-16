Valencia usa frases de Ábalos en su campaña contra "los puteros" y señala al PSOE: "Quien se dé por aludido tiene un problema"

"Te tengo preparada una nueva, está recién llegada, perfecta, se enrolla que te cagas". La frase, claramente inspirada en los diálogos entre José Luis Ábalos y Koldo García recogidos por la UCO en su informe sobre el 'Caso Cerdán', también es ahora un arma publicitaria contra "los puteros".

La misma ha sido utilizada por el Ayuntamiento de Valencia en su campaña contra la prostitución, que lleva por lema 'Si eres putero, eres cómplice'. La pronuncia una voz en off que, además, guarda cierta semejanza con la del exministro socialista.

La alcaldesa, María José Catalá, ha defendido este martes el controvertido uso de la bochornosa frase del exdirigente socialista. "No está mencionado en ningún momento", ha destacado en una entrevista concedida a À Punt, y ha añadido que "quien se sienta aludido, tiene un problema".

"El Partido Socialista tiene que hacerse mirar lo que ha pasado en los últimos meses alrededor de la prostitución y en sus cargos públicos", ha insistido.

Para la dirigente del PP, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niños "es algo que hay que combatir todos los días". "Creo que, a lo mejor, toca ser un poco bestias y decirle a la gente las cosas claramente. Y nosotros hemos optado por ser muy honestos", ha defendido.

Catalá ha añadido que las palabras de Ábalos "han sido muy significativas en cuanto a lo que es la prostitución y el abuso de poder". "Por tanto, yo pienso que si vamos a concienciar, concienciamos", ha zanjado.

100.000 euros

La campaña ha sido impulsada en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el 23 de septiembre, según fuentes municipales, que indican que el consistorio destina más de 100.000 euros al año a luchar contra la explotación sexual en la ciudad, a través de convenios con organizaciones y entidades sociales

Este año, el motivo de la campaña se centra en remarcar la complicidad de quienes consumen prostitución, apelando al sufrimiento y el dolor de las víctimas de explotación sexual.

“Este año, más que nunca, queremos enviar un mensaje claro a nuestra sociedad para evitar que se normalice lo que no debemos tolerar: la explotación sexual de personas en València”, ha explicado la concejala de Igualdad, Rocío Gil, en un comunicado remitido por el Ayuntamiento.

La campaña incluye la difusión de mensajes de concienciación desde las redes sociales, la instalación de carteles informativos en el mobiliario urbano, el uso de un autobús de la EMT vinilado con los motivos de la campaña, así como presencia en medios de comunicación.

Además, el Ayuntamiento hará un envío masivo de carteles con la imagen de la campaña a asociaciones, organizaciones y entidades sociales para difundirlos por los barrios.

“Queremos hacer un esfuerzo de concienciación aún mayor allí donde el tejido asociativo nos indica que puede haber una mayor presencia de esta terrible realidad para tantas personas”, ha explicado la responsable de Igualdad.

Según las fuentes mencionadas, desde el año 2024 el Ayuntamiento incrementó las ayudas para luchar contra la explotación sexual en la ciudad y destina 105.000 euros al año "a reforzar el trabajo sobre el terreno, en la primera línea, para atender a las víctimas de explotación sexual, acompañarlas de manera integral y ayudarlas a recobrar su vida".

En concreto, la Concejalía de Igualdad trabaja a través de convenios de colaboración con Cáritas, Médicos del Mundo y CAVAS.

Jornadas

En el marco de la campaña, el consistorio también ha organizado unas jornadas de sensibilización, abiertas al público, para sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre esta problemática social.

“Vamos a seguir trabajando en colaboración con las entidades sociales de la ciudad, por ello serán los propios profesionales de Cruz Roja, el Programa ALBA y Médicos del Mundo los que dirigirán estas sesiones para la ciudadanía”, ha explicado Gil.

Durante las jornadas se debatirá sobre las causas que llevan a las mujeres a la situación de explotación sexual, los perfiles actuales de las víctimas, así como las dinámicas de atención y cuidado que se llevan a cabo desde estas asociaciones.