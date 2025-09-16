El PP valenciano, favorable a que no haya congreso regional: apela a la unidad tras el aval de Génova a Mazón

El PP de la Comunitat Valenciana se muestra favorable con la decisión de Génova de no celebrar un congreso regional del partido antes de las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027 salvo cambios.

Según indican fuentes del partido, creen que se trata de un escenario lógico por dos razones principales. Una, porque, argumentan, la organización valenciana está centrada en la reconstrucción tras la dana.

Y dos, porque consideran que el PP ha de estar unido ante cualquier posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.

La tercera razón no la mencionan de manera explícita, pero resulta evidente: Génova se inclina (en este momento) por que Carlos Mazón agote la legislatura e incluso fuentes del partido apuntan a que se contempla que pueda repetir como candidato, tal como ha publicado EL ESPAÑOL.

Con esta expectativa, en el PPCV se han calmado los ánimos y aceptan que no tenga lugar el cónclave.

El congreso regional de los populares valencianos tendría que haberse celebrado el pasado julio. Pero los estatutos del partido, al igual que los de muchos otros, incluyen cierta manga ancha en interpretación y permiten posponer los cónclaves.

Génova ha descartado así la celebración de los congresos territoriales, y la Comunitat entra en ellos. Una decisión que ya ha sido transmitida, como informó este periódico.

Feijóo no tiene intención de abrir melones en las autonomías, pues su principal objetivo es estar fuerte y con el partido unido para un hipotético adelanto de las generales.

Autorizar los cónclaves regionales podría despertar tensiones internas innecesarias, a juicio del líder del PP. También en la Comunitat Valenciana, donde podría evidenciar una importante fractura.

Sin disputa de Camps

En este territorio influyen además otros elementos, como que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ya ha anunciado su candidatura para presidir el partido pese a que no hay convocatoria a la vista.

Esto quiere decir que los tiempos se alargarán. Sin congreso, habrá una designación directa por parte de Génova que muchos creen que podría darse a última hora: a comienzos de 2027.

Cuanto más tarde en producirse esa designación directa, más opciones tendrá Mazón de ser el elegido, si bien los contratiempos pueden ser numerosos (el principal sería una imputación judicial) y todavía queda mucho tiempo.

La posición alineada entre el PPCV y Génova respecto a la celebración de un congreso regional es, algo, en realidad, que ha cambiado de unos meses a esta parte.

Mantener a Mazón lo que queda de legislatura es justo lo contrario de lo que se propuso Feijóo hace tan solo unos meses. Como publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo, el líder del PP estudiaba su relevo tras el congreso nacional del partido.

Agosto se vislumbraba entonces como la fecha probable en la que activar la operación salida pese a todas las complicaciones que comportaba.

El PP consideraba entonces al presidente de la Generalitat la gran distorsión en su expectativa de voto, según los resultados de las encuestas nacionales en las que tanto se fija Feijóo.

En aquel momento y con esa posibilidad de relevo, la organización valenciana se mostró partidaria de un congreso regional en 2026 para tener la capacidad de pactar una transición y unas condiciones de relevo de Mazón en un proceso que no fuera teledirigido.

Ni provinciales ni locales

Desde entonces parece que haya pasado un siglo en lugar de cuatro meses. El vuelco en el escenario nacional y esos sondeos favorables para los populares sin que el factor Mazón sea ya decisivo han hecho cambiar de parecer al líder del PP.

Y al PPCV volver a alinearse con Génova en su decisión de posponer los cónclaves.

El hecho de que no se celebre el congreso regional comporta que tampoco vayan a tener lugar los provinciales, por lo que Vicente Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina seguirán como líderes en Valencia, Alicante y Castellón respectivamente.

Lo mismo sucederá en el caso de los cónclaves municipales. No se celebrarán salvo alguna excepción. Por ejemplo, que el candidato en 2027 tenga que liderar antes el partido en su localidad.

Los militantes de las grandes ciudades no elegirán, de este modo, a sus líderes. Incluyendo Valencia ciudad, en la que María José Catalá mostró su voluntad de presentarse al congreso.