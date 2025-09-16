Fecha confirmada: el transporte público valenciano de autobús, metro y Metrobús será gratuito durante este día

Imagen de un autobús de la EMT en el centro de la ciudad. EMT Valencia

La Semana de la Movilidad se celebra en Valencia y en la Comunitat por todo lo alto. Son muchas las actividades que, desde el martes 16 de septiembre, tienen lugar en las diferentes poblaciones para concienciar sobre el uso del transporte público. Lo mejor llega el lunes 22.

Ese día coincide con el Día Europeo Sin Coche. Por ello, desde la Generalitat se apuesta por la gratuidad de los servicios de Metrovalencia, TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús durante toda la jornada.

En el caso de la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento se une a esta celebración, y durante este día también es completamente gratis viajar en las líneas de la EMT.

Con la Semana Europea de la Movilidad, Valencia busca fomentar hábitos de transporte "más sostenibles, saludables y seguros", según indican desde el Ayuntamiento.

Por ello, durante estos días se acogen talleres, rutas guiadas y propuestas que "promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado".

Al respecto, el concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell, ha explicado que este programa de actividades incluye acciones permanentes y puntuales que se llevarán a cabo en diferentes barrios y pedanías para acercar la información a todos los públicos, tanto en horario de mañana como de tarde.

Entre estas destaca, por la novedad, la presencia que la EMT tendrá en centros de educación especial "para difundir las acciones que este servicio ha puesto en marcha para facilitar que todas las personas puedan desplazarse con autonomía y comodidad".

También para garantizar, tal como dice el lema de la actual edición de esta campaña europea, "la movilidad de todas las personas".

Además, en el programa de la SEM elaborado por el Servicio de Movilidad y EMT Valencia, Policía Local, Valencia Innovation Capital y Valenbici, también destaca la Gran fiesta de la movilidad que se celebra el sábado 20 en los Jardines de Viveros.

"La idea de esta propuesta es compartir una agradable jornada de juegos y diversión y aprender sobre movilidad responsable y accesibilidad, con actividades para todos los rangos de edad, desde bebés hasta el público juvenil", ha indicado el edil.

Asimismo, también ha resaltado que durante esta celebración "se informará a la ciudadanía a través de unas carpas que se habilitarán para dar a conocer el nuevo Plan director de EMT y las zonas de bajas emisiones que se va a implantar en la ciudad a partir de diciembre".

Además, el viernes 19 Valencia acogerá el encuentro 'Ciudades en movimiento'. En él, el Ayuntamiento contará con expertos, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida, para reflexionar sobre los desafíos actuales y explorar soluciones innovadoras en materia de transporte urbano, movilidad activa, electro movilidad y planificación urbana sostenible.

En la Comunitat

Como parte de las iniciativas previstas, también la Generalitat lanza una campaña que bajo el lema 'El transporte que une' invita a todos los ciudadanos a utilizar el transporte público.

Así, durante el lunes 22 de septiembre el transporte será gratuito en los servicios de Metrovalencia, TRAM d’Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús.

El objetivo por parte del Gobierno autonómico es promover hábitos de movilidad para toda la sociedad y recordar que el transporte público es un medio totalmente seguro a la hora de facilitar los desplazamientos urbanos e interurbanos.

Además, este año los efectos del agua y el temporal han supuesto también un antes y un después para la movilidad: "La dana y sus terribles efectos sobre la red de transporte público ha demostrado que la movilidad es una parte fundamental para el día a día de las personas", aseguran desde la Generalitat.

Ahora, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, la Generalitat mantiene la gratuidad para los menores de hasta 14 años, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 % en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50 % en los títulos mensuales.