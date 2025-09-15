El Ayuntamiento traslada cinco empadronamientos falsos a Fiscalía ante la sospecha de que se expidieron por dinero

El Ayuntamiento de Valencia ha detectado un fraude que intercambiaba empadronamientos falsos en la ciudad por dinero.

En concreto, cinco empadronamientos falsos ya han sido remitidos a la Fiscalía. Estos han sido detectados al pedir la emisión de nuevos certificados en la Oficina del Padrón.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Relaciones Institucionales y con Otras Administraciones, titular también de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía, Juan Carlos Caballero.

El concejal ha remarcado que el consistorio ha decidido, "con todos los informes" correspondientes, remitir esos "empadronamientos fraudulentos" al Ministerio Público "para que lo estudie y lo persiga".

"Nos parece muy grave. Este ayuntamiento va a estar muy pendiente de cualquier situación irregular que se produzca", ha añadido el también portavoz del gobierno local.

"Son documentos oficiales falsificados. Es preocupante", ha añadido, al tiempo que ha comentado que alguna de las personas afectadas "había dicho que alguien les había pedido dinero para la elaboración de ese documento".

Además, Caballero ha precisado que estos empadronamientos se han detectado "durante este verano", cuando los ciudadanos afectados por esa falsificación se han dirigido a la administración local "para hacer algún trámite dentro del padrón o para cambiarlo de un sitio a otro".

En ese momento, los funcionarios municipales intentaron comprobar y cotejar la información dentro de la base de datos, pero no fue posible. Y así hasta en cinco ocasiones.

Desde el Ayuntamiento han detallado que el pasado mes de julio, una persona se presentó en su Servicio de Registro y Población para que se le expidiera un certificado de empadronamiento. Para realizar el trámite, mostró un certificado previo con su nombre y pasaporte.

Los funcionarios del padrón le indicaron, tras consultar los datos disponibles en la aplicación informática de gestión de este servicio, que no podía emitirse el certificado que solicitaba porque no constaban datos de su empadronamiento en la ciudad de Valencia.

Así, se le comunicó al solicitante que el certificado previo que presentaba podría no ser auténtico y haber sido manipulado.

Además, a esta persona se le explicó que podía hacer su solicitud por escrito, como hizo junto a una copia del certificado previo y de su pasaporte.

Ante la posible manipulación del certificado se dio traslado del documento al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (SerTIC) del Ayuntamiento. Este concluyó que "junto con las averiguaciones hechas consultando la base de datos del padrón municipal" se podía deducir "sin ninguna duda" que dicho documento era "falso".

Durante el mes de julio pasado se produjo otro caso de las mismas características, al que se suman otros tres a finales de agosto y principios de septiembre, según ha añadido el consistorio.

En estos cuatro casos los afectados decidieron, tras informarles de la posible manipulación de los certificados previos que mostraron, no presentar ninguna solicitud, pero facilitaron una copia de los documentos mostrados.

Ahora, el Ayuntamiento ha unificado todos los casos en un único expediente para comunicar lo sucedido a la Fiscalía, con el fin de que se practiquen las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos por si fueran constitutivos de un delito.

Igualmente, se ha dado traslado de estas situaciones a la Asesoría Jurídica Municipal para su seguimiento y para el ejercicio de las acciones que en su caso corresponda. Caballero ha asegurado que esta administración local "va a doblar su esfuerzo en la vigilancia" por si se produjeran nuevos casos.