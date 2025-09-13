El Ayuntamiento de Valencia comenzará las obras del carril bici de San Vicente Mártir este mes de septiembre

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que iniciará este mismo mes de septiembre las obras del nuevo itinerario ciclista que discurrirá por San Vicente Mártir y que lo hará a través del servicio de Movilidad.

El nuevo carril, que contará con 1.600 metros de longitud en total, partirá desde la intersección con Maestro Sosa hasta la avenida Doctor Tomás Sala.

Este conectará con los carriles bici de sendas vías y con los de Roís de Corella, la avenida Giorgeta, la calle Dolores Alcaide y el carril bici en proceso de ejecución de Joaquín Navarro, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Será un carril bici bidireccional que discurrirá fundamentalmente segregado por la calzada y pegado a la acera oeste.

En esta avenida, además, se pretende realizar una reestructuración de los carriles de circulación, con solo un carril dirección hacia la avenida Doctor Tomás Sala, entre Giorgeta y el bulevar sur.

El proyecto nació de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017 y fue adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU, por un importe de 657.420,50 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Es concesionario de una ayuda del 90 por ciento de su presupuesto base (sin IVA), a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.