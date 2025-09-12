La jueza de la dana incrementa a 229 las víctimas mortales: incluye a la bebé de una mujer embarazada que murió

Cartel que llevan los familiares de la fallecida embarazada en la dana, en la sexta manifestación por la gestión de la tragedia. Europa Press / Jorge Gil

La magistrada que instruye la causa judicial sobre la gestión de la dana de Valencia ha acordado incluir al nonato de la mujer embarazada fallecida en las riadas como víctima número 229 del procedimiento, aunque este siga vigente para la investigación de 228 homicidios por imprudencia.

Este incremento en el número de fallecidos se desprende en el auto emitido este viernes sobre el vídeo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) difundido por RTVE el pasado miércoles y grabado por À Punt en un receso de la reunión del 29 de octubre, donde la instructora de Catarroja se refiere a ese número de víctimas para argumentar su decisión.

"Partiendo igualmente de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados", reza el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La alusión a esa vida "dependiente" corresponde al nonato de la mujer embarazada, Janine, que murió en la riada embarazada de ocho meses. De hecho, la familia de la víctima ya demandaba que la bebé Escarlett fuera considerada la víctima 229 de la tragedia.

El pasado 26 de junio, la jueza ya solicitó al Instituto de Medicina Legal de Valencia que ampliara el informe de autopsia de una víctima mortal para reflejar que estaba embarazada de más de seis meses, de tal forma que se pudiera reconocer al nonato como víctima.

La instructora señalaba en esa resolución que esta mujer "albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre, que también pereció el 29 de octubre de 2024".

Además, añadía que a través de su inscripción en el Registro Civil "podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día".

La jueza argumentaba que la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece, en su disposición adicional cuarta, la obligatoriedad de que figure en un archivo del Registro Civil, sin efectos jurídicos, el fallecimiento ocurrido con posterioridad a los seis primeros meses de gestación y antes del nacimiento, pudiendo los progenitores otorgar un nombre.

Entre las 228 personas fallecidas el pasado 29 de octubre figura una mujer embarazada de ocho meses, "una vida humana dependiente de su madre, que también pereció" el día de la dana.

"A través de la inscripción en el Registro Civil podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día", añadía la jueza a finales de junio.

En su auto de este viernes, tras el parón estival de agosto y de nuevo en las dependencias judiciales de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra ha elevado ya a 229 la cifra de vidas perdidas en las riadas aunque el procedimiento siga adelante por 228 homicidios por imprudencia.

Desde algunos partidos políticos se hablaba ya desde hace semanas de 229 fallecidos en la dana e incluso desde algunas asociaciones de víctimas y entidades sociales se elevaba esa cifra hasta más de 230, al incluir a quienes perecieron en accidentes laborales ocurridos en las semanas posteriores a la catástrofe.