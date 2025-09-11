Una nueva unidad de Policía Local llega a Valencia: "Garantizará la seguridad de peatones, ciclistas y patinetes"

La ciudad de Valencia contará con una nueva unidad de Policía Local que "garantizará la seguridad de los peatones, los ciclistas y los usuarios de patinetes".

Concretamente, esta nueva unidad se denominará "de la Policía Local de Vehículos de Movilidad Personal".

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa, María José Catalá, durante el Debate sobre el estado de la ciudad.

"Las nuevas formas de movilidad son retos que tenemos todas las grandes ciudades. La circulación de vehículos de movilidad personal, los patinetes, está creciendo y hay que adoptar medidas para aumentar la seguridad tanto de aquellos que lo utilizan como de los peatones", ha asegurado.

Así, ha considerado que "la problemática de la siniestralidad hace necesario un servicio policial adaptado a esta realidad".

La primera edil ha explicado que la nueva unidad "irá en patinete eléctrico y patrullará por el carril bici, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del peatón como del ciclista o de quien circula en patinete".

"La seguridad se va a unir también a la seguridad vial, una asignatura que algunos consideran una maría, pero que para nosotros es troncal", ha remarcado María José Catalá.

Además, ha recordado que su equipo de gobierno encargó el año pasado "una auditoría de seguridad vial" y ha afirmado que ya está "ejecutando algunas de sus conclusiones".

Así, ha resaltado la instalación de 500 pasos de peatones en carriles bici para acceder a los contenedores, y que en este curso se iniciará "un proyecto piloto de semaforización en los carriles bici más conflictivos para aumentar la seguridad tanto de los ciclistas como de los peatones".

Por lo que respecta a la Policía Local, Catalá ha anunciado la convocatoria de 50 nuevas plazas, así como la recuperación y el despliegue de la Policía de Barrio por toda la ciudad con 108 agentes más, "después de que este modelo policial de proximidad fuera paralizado por el anterior gobierno municipal".

Asimismo, ha avanzado que se incrementará con 80 nuevos agentes la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local.

Además, ha mencionado la instalación de 40 cámaras de seguridad y vigilancia en Orriols, Benimàmet, La Punta, la Plaza de la Malva-rosa, la Avenida de la Malva-rosa y el torno de las Casitas Rosas, y en Forn d'Alcedo.

En este punto, ha expuesto que el Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de cámaras del centro histórico de la ciudad, que contempla 462 de las cuales más de 200 serán nuevas.