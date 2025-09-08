Un incendio obliga a cerrar temporalmente la sede central de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV)

Un incendio declarado en la madrugada de este domingo en el edificio multiusos ubicado en el número 14 de la calle Gregorio Gea de Valencia ha afectado tanto a instalaciones de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación como a la sede central de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV).

El fuego, que se ha dado por extinguido sobre las 2:00 de este lunes, según han precisado fuentes de la Generalitat, ha obligado al cierre temporal de estos espacios.

Así, se ha visto afectada la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, cuyas instalaciones no podrán utilizarse hoy debido al humo. El personal de este edificio teletrabajará durante esta jornada y no ha habido que lamentar ningún daño personal.

Por su parte, la Conselleria de Economía ha informado del cierre temporal este lunes y el martes 9 de septiembre de la sede de la Agencia Tributaria Valenciana en Valencia.

El fuego, detallan desde la administración autonómica, se ha originado en una instalación eléctrica en el semisótano del edificio, pero la presencia de humo en las plantas altas ha obligado a ventilar los espacios. En el momento del incendio, el edificio se encontraba cerrado.

La dirección de la ATV ha dado instrucciones al personal que presta servicio en este edificio para trabajar de forma telemática al menos el lunes y el martes mientras se lleva a cabo la reparación de los daños.

Responsables de la Dirección General de Patrimonio y la ATV "trabajan de forma coordinada para la reapertura del inmueble en el menor tiempo posible", subrayan.