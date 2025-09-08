Emergencias alerta a la Comunitat Valenciana por las lluvias y pide "precaución": "La situación es muy inestable"

El próximo episodio de lluvias ha puesto en alerta a la Comunitat Valenciana. Ante ello, las autoridades han pedido este lunes a la ciudadanía "la máxima precaución" ante las alertas por precipitaciones activadas este lunes.

Actualmente, las alertas son de nivel naranja en gran parte del territorio y amarillo en la zona cero de la dana del 29 de octubre, donde también se ha pedido extremar las precauciones.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado al término de la reunión que se ha celebrado en el Centro de Coordinación de Emergencias para coordinar el episodio de lluvias que hay que estar "muy precavidos" y seguir "constantemente" la evolución de una situación que es "muy inestable".

También ha pedido a la ciudadanía que adopte "mecanismos de autoprotección", como por ejemplo no cruzar vados inundables o extremar las precauciones cuando se circula en caso de lluvias intensas.

Además, ha destacado que no solo se esperan lluvias intensas, sino tormentas, vientos fuertes e incluso granizo de gran tamaño.

Valderrama ha indicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) les comunicó este domingo el aviso naranja para este lunes en toda la provincia de Castellón, el sur de Valencia y el norte de Alicante.

De hecho, la Aemet les comunicó que incluso existía la posibilidad de que hubiera "algún aviso rojo en la provincia de Castellón", y el conseller ha indicado que durante la reunión se ha subido de amarillo a naranja el aviso del litoral sur de Alicante.

Ante esta situación, ha explicado que se enviaron este domingo notas informativas a todos los municipios y a los organismos implicados para que activasen los planes de Protección Civil y tomasen las medidas oportunas.

Reunión de coordinación de emergencias que se celebra en el Centro de Coordinación de Emergencias. EFE/Manuel Bruque

Además, se ha sumado esta mañana la reunión de coordinación, antes de la cual se ha reunido con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para "mantenerle informado".

Avisos del 112

El conseller ha pedido a la ciudadanía que se informe a través del 112 y que contacte con este servicio ante cualquier emergencia, y ha asegurado que van a tomar "las máximas precauciones" en la zona cero de la dana, donde la alerta es amarilla y hay que tener en cuenta consejos como no aparcar en zonas inundables ni al lado de los barrancos.

Valderrama ha explicado asimismo que desde la Conselleria de Educación se ha remitido un aviso a todos los centros educativos de la zona cero para que estén atentos a todas las recomendaciones y avisos que se den desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha estado presente en la reunión convocada por Emergencias de la Generalitat, ha pedido máxima precaución en aquellas zonas inundables o pasos inferiores que puedan verse afectados por crecidas.

Tras agradecer al conseller Valderrama la convocatoria de esta reunión, ha destacado que existe "colaboración total" entre las administraciones encargadas de velar por la seguridad.

Ha hecho "hincapié" en la precaución en aquellos municipios en los que se desarrollan trabajos de reconstrucción en cauces y barrancos, para que "exista la capacidad en un momento dado para las obras y que todo el mundo esté preparado".

"Yo creo que los avisos han llegado perfectamente en tiempo y forma", ha señalado Bernabé.