Se buscan vecinos en un pequeño pueblo de Valencia: ofrecen piso a personas mayores con pensiones bajas

Se vuelven a buscar vecinos en un pequeño pueblo de Valencia, pero esta vez a personas mayores con pensiones bajas, que no tienen vivienda en propiedad y que son autónomas para realizar las tareas de la vida diaria.

La ONG valenciana Hogares Compartidos ofrece a personas de más de 60 años la posibilidad de "vivir dignamente" con escasos recursos económicos. Es un programa de acompañamiento psicosocial en viviendas supervisadas por y para pensionistas.

A la hora de buscar alojamiento, estas personas o sus familiares se sienten desamparados, ya que no encuentran opciones para solucionar su situación.

Las fundadoras de esta entidad, Pilar Pardo, exdirectora de residencias de tercera edad, y Amparo Azcutia, trabajadora social con experiencia en sectores de exclusión social, apostaron por esta idea innovadora para ofrecer una vivienda digna a los mayores "más vulnerables".

La entidad asegura que se sienten "tranquilos, libres e independientes", y son ellos los que deciden cómo quieren organizar su día a día y participar activamente en la sociedad en general.

Hogares Compartidos busca ahora a cuatro personas mayores que quieran compartir piso en el pequeño pueblo de Montesa, situado a 20 minutos de Xàtiva y a unos 70 kilómetros de la capital, en "una apuesta por una vida más sana en contacto con la naturaleza".

Los interesados pueden ponerse en contacto con la ONG de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 en el teléfono 608 22 48 66 o desde su página web.

Durante septiembre y octubre se realizará la selección de las personas que vivirán en el piso en Montesa. Desde la entidad ayudan con todo tipo de gestiones, desde trámites de empadronamiento hasta los de servicios sociales.

Una media de 560 personas mayores de 60 años contacta anualmente con Hogares Compartidos y solicita entrar en el proyecto. Lo que intenta la organización es "hacer ver a la Administración la necesidad de crear recursos alternativos a las residencias para las personas mayores".

Montesa

Montesa es un gran destino, situado en la comarca La Costera, donde conectar con historia y tradición.

En la lista de cosas que ver en la población está la Plaza de la Vila, con el magnífico Ayuntamiento o la Casa Consistorial. Después, Turisme de la Comunitat Valenciana invita a explorar la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII, ubicada en la misma plaza.

Pasear por esta plaza y las calles más antiguas es "toda una experiencia", donde se pueden observar antiguos retablos cerámicos y escudos en las fachadas.

También recomiendan visitar su magnífico castillo gótico del siglo XIII. Se ubica en lo alto de un cerro junto al casco urbano, y fue construido en el siglo XIII, pero se asentó sobre una edificación previa ibero romana.

Esta fortaleza gótica, que sufrió en el siglo XVIII las consecuencias de un terremoto, sigue en su trazado las pautas de los monasterios cistercienses.

En los alrededores de Montesa se encuentran la Ermita del Cristo de la Agonía, o la Ermita de la Santa Cruz, así como los restos de la Cueva de la Nevera, un antiguo refugio, y el Paraje Natural Municipal del Barranc de la Fosch.

En este bonito paraje, en la Serra Grossa, esperan al visitante barrancos, paisajes fluviales, una gran variedad de flora y fauna, antiguas casas y unas vistas panorámicas al Castillo de Montesa.