Un concejal de un pueblo de Valencia se lanza contra unos jóvenes por gritar insultos a Pedro Sánchez

La crispación política en España llega hasta las fiestas patronales de un pueblo de Valencia. En Moncada un concierto para los más jóvenes se interrumpe cuando un grupo de adolescentes empieza a corear insultos contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y un concejal se lanza contra ellos.

El choque se ha producido la noche de este sábado, durante el Moncadance Festival, uno de los primeros actos de estas fiestas y que era de acceso gratuito con la actuación prevista de tres diyéis.

En un momento determinado, las primeras filas de los asistentes empiezan a gritar ardorosamente los insultos hacia la familia del líder socialista.

Diversos vídeos y testimonios presentes en el concierto reflejan que primero el concejal socialista Martín Pérez se dirige hacia el borde del escenario y luego es cuando da un salto para bajar a toda velocidad contra un grupo determinado del público, en su mayoría jóvenes.

En uno de esos vídeos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL se ve que antes de bajar, Pérez hace un gesto obsceno con sus brazos hacia el público, antes de saltar a encararse contra los jóvenes.

La Guardia Civil confirma a este medio que se ha producido un altercado pero que no hay denuncias por ninguna de las partes.

El concejal Martín Pérez Aranda es el segundo teniente de alcalde de esta localidad cercana a la capital valenciana. Entre las competencias que tiene se incluyen las de Fiestas y Seguridad Ciudadana, además de Deportes y Régimen interno para este mandato.

Martín Pérez es pareja de la alcaldesa Amparo Orts, quien gobierna la ciudad desde las elecciones municipales de 2015.

