A la caza de habitaciones para el curso: más de 12.000 estudiantes se inscriben para encontrar piso en Valencia

Es uno de los mayores quebraderos de cabeza de los estudiantes. Existe mucha demanda, no tanta oferta y, sobre todo, se pide mucho dinero. A estudiantes, a jóvenes que todavía se están formando.

Encontrar piso puede parecer, en ocasiones, incluso un deporte de riesgo. Actualmente, en Valencia se enfrentan a ello más de 12.000 alumnos que, preferiblemente antes del inicio de curso, necesitan encontrar una habitación donde vivir durante los próximos meses.

Puede que la cantidad de estudiantes sea incluso mayor, pero este diario se ha basado en unos sencillos cálculos que se pueden hacer gracias a los datos proporcionados por la cuenta de Instagram Informer Valencia.

Se trata de un perfil que lleva años publicando, entre otras cuestiones que están relacionadas con el mundo universitario, ofertas de pisos para estudiantes en Valencia.

La demanda de una habitación y, por otro lado, su oferta, hicieron que este usuario crease grupos de WhatsApp para facilitar esta tarea a los alumnos.

No es el primer año que realiza este servicio. En esta ocasión se han llenado ya once grupos de WhatsApp de estudiantes que buscan piso u ofrecen habitaciones libres. Teniendo en cuenta que en cada grupo caben 1.023 personas, son 11.253 quienes forman parte de alguno de ellos.

El grupo número 12 también va camino de completarse, y cuenta ya con más de 950 estudiantes buscando alojamiento para este nuevo curso.

Normalmente, estos alumnos llegan desde municipios bastante alejados de la propia ciudad de Valencia. Para ellos, ir y volver desde sus casas les resulta incómodo o poco rentable en cuanto a tiempo, por lo que toman la decisión de mudarse a la ciudad. Si encuentran piso, claro.

A través de estos grupos de WhatsApp se mandan numerosas ofertas de pisos que están incompletos. Les falta llenar una habitación o varias, y publicitan las ventajas de alojarse allí para, si a alguien le interesa, que contacte con ellos.

Pero no es tan sencillo, ya que detrás de cada oferta se esconde un juego de números al que cada estudiante debe enfrentarse para ver si él y su familia se lo pueden permitir.

Uno de los miles de estudiantes que necesita encontrar piso es Alberto. "Busco urgentemente una habitación en la zona de Benimaclet y Blasco Ibáñez", escribe en uno de estos grupos.

Como él, son muchos los que se ofrecen para completar posibles huecos o vacantes que existan en algunas viviendas de estudiantes. Por ello, en sus mensajes se presentan, en ocasiones explican lo que estudian y cómo es su forma de ser. Así, los alumnos se juntan en función de sus gustos y aficiones.

Otro estudiante del que no figura el nombre, empieza este año la carrera universitaria en la Universitat Politècnica de València y también necesita una habitación. En su mensaje detalla que tiene un presupuesto "de entre 350 y 390 euros".

Por ejemplo, él detalla que es "una persona responsable y tranquila" que va a empezar el grado de Ingeniería Informática.

En el caso de Claudia, a ella le sobran dos habitaciones en el piso donde reside. En su mensaje detalla que se ubica "en la zona entre Zaidia y Benimaclet", y tiene "muy buena conexión directa en tranvía con universidades y con el centro".

Además, explica que las habitaciones "están completamente amuebladas y disponibles para entrar", aunque no detalla información sobre el precio o si incluye gastos como el agua, el internet o la luz.

Mucha oferta, bastante demanda y, sobre todo, una cuenta atrás para que comience el nuevo curso que tiene ya angustiados a algunos estudiantes.