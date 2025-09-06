Bernabé, sobre el funeral de Estado por la dana: "Tenemos que estar a la altura de lo que merecen los familiares"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado a Europa Press su “firme convicción” de que las instituciones deben estar “a la altura de lo que reclaman y merecen los familiares de las víctimas” durante el funeral de Estado en recuerdo de quienes perdieron la vida en la DANA.

El acto tendrá lugar el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe que devastó gran parte de la provincia de Valencia y que causó la muerte de 228 personas.

Bernabé hizo estas declaraciones este sábado, destacando que la ceremonia se llevará a cabo en los términos solicitados por las asociaciones de víctimas y con el propósito de “acompañar y apoyar a sus familias”. Recordó, además, que atender esta demanda ha sido “una de las prioridades” marcadas por el Ejecutivo central.

La delegada remarcó que el presidente Pedro Sánchez asumió “compromisos claros” con las asociaciones en su visita a València y que, desde entonces, se ha mantenido un contacto constante con ellas. Según señaló, el Gobierno está ultimando todos los preparativos y coordinándose con las entidades necesarias para que el homenaje se desarrolle de forma adecuada.

Asimismo, Bernabé agradeció la colaboración de las administraciones implicadas, tanto de la Comunitat Valenciana como de otras comunidades que también registraron víctimas mortales, como Castilla-La Mancha y Andalucía. Subrayó que la voluntad del Gobierno es que el acto tenga lugar en València, la provincia más afectada por la tragedia.

En relación con la organización, explicó que se ha trabajado junto a la Generalitat, a la que solicitó posibles espacios y fechas para garantizar una coordinación efectiva. Agradeció, en este sentido, la plena disposición mostrada por la administración autonómica.

Bernabé concluyó que el objetivo principal es rendir tributo a las víctimas y ofrecer apoyo a sus allegados en este momento de especial simbolismo, tras un año marcado por el dolor de la pérdida.