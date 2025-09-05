La portavoz de la Generalitat, sobre su salida del Cecopi de la dana: "Yo no abandono un órgano del que no soy miembro"

La vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat valenciana, Susana Camarero, ha recalcado que ella no forma parte del Cecopi y que el 29-O cumplió con sus obligaciones de estar pendiente de los centros de menores y residencias que están bajo su responsabilidad.

"Yo no abandono un órgano del que no soy miembro", ha defendido al respecto de la información publicada por elDiario.es que señala que Camarero se conectó a la reunión del Cecopi del día de la dana a las 17.02 horas y dejó la conexión 38 minutos después, a las 17.40 horas.

Las conexiones de Camarero con el Cecopi se incluyen en el listado de personas que asistieron a las reuniones, un dato que se recoge en el informe al que ha tenido acceso EL ESPANOL.

"Que tras diez meses haya que seguir aclarando esto es chocante cuando no delirante", ha manifestado, y ha recalcado que la representante de la Generalitat en el Cecopi era "la Conselleria de Emergencias".

Camarero ha hecho hincapié en que "nadie más, ningún ministro ha estado en los Cecopi contra los incendios", ni tampoco asistió a ellos ningún conseller que no fuera el encargado de emergencias durante el gobierno del Botànic.

Por ello, ha considerado que en esta cuestión hay una "intencionalidad obvia y evidente de hacer ruido". Además, ha insistido en que su agenda es pública y que durante estos diez meses la ha estado explicando "sin desvío ni cambio" de cuál era.

La vicepresidenta ha recordado que el día 29 de octubre puso "todo su empeño" en la gestión de "las residencias y centros sociales" durante la emergencia.

Camarero ha subrayado que estuvo también pendiente y en contacto con su departamento durante el acto de entrega de premios de la CEV, que duró alrededor de una hora mientras que el secretario autonómico permaneció durante toda la convocatoria del Cecopi.

"Hubiese sido un error estar en mi casa viendo la televisión; hubiese sido un error no asumir en primera persona las competencias de los centros; hacer dejación de mis funciones pero estuve conectada desde las 8.00 horas, hablando con alcaldes y permanentemente atendiendo a las incidencias", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado la presencia de la Conselleria en el Cecopi porque el verano anterior a la dana se declaró un incendio al lado de una residencia y, a partir de ahí se le incluyó.

Además, ha añadido que "el rato o los ratos" que pudo conectarse fue para conocer qué información se estaba dando respecto a los municipios donde la Conselleria tiene centros de servicios sociales y para conocer "de primera mano" qué actuaciones llevar a cabo.

Aemet y CHJ

"Ojalá que quien estaba presente en el Cecopi y con responsabilidad como la Aemet y la CHJ hubiesen dado la información para tomar otras medidas distintas de las que se tomaron", ha reprochado.

También ha defendido que a la hora a la que se desplazó al acto de los premios la última información que se tenía sobre la situación en el Barranco del Poyo, de "horas antes", decía que estaba decreciendo el caudal --se encontraba a 28hm3, ha dicho, y bajando--.

En todo caso, ha defendido que "hubo una conselleria entera desde primera hora de la mañana para preocuparnos y ocuparnos de cada cuestión que ocurría en nuestros centros y cuando conocíamos que podía haber una incidencia actuamos de forma inminente".

En esta línea, ha reiterado que ella no actúa en emergencias pero cuando hay alguna que afecta directamente a los centros que gestiona, se le llama directamente, como este agosto con un incendio cercano a una residencia en Xàtiva.

"¿Si no había información por parte de las agencias que detectasen lo que iba a pasar horas después por qué teníamos que anular la agenda?", se ha preguntado.

La consellera ha atribuido esta situación ahora generada a "una excusa o intencionalidad de establecer una cortina de humo para no hablar de que los responsables que sí tienen responsabilidad en emergencias y que no dieron información en el Cecopi", ha dicho en alusión a Aemet y la CHJ, a los que ha acusado de mentir durante diez meses.

"Ojalá yo hubiese conocido lo que iba a pasar en el Poyo a las 17.30, porque ningún responsable de Aemet y CHJ nos dijo lo que iba a pasar", ha insistido.