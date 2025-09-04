El secretario de Estado de Medio Ambiente defiende a la Aemet: "Nunca dijo que la dana iba a desaparecer"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido que los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trasladaron a Emergencias de la Generalitat la previsión de los desplazamientos de la dana del 29 de octubre de 2024 con "referencias geográficas", como la de la Serranía de Cuenca.

Según sostiene Morán, "un evento de estas características no es estacionario, se desplace hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste". En las expresiones del desplazamiento, los técnicos que están en cada momento utilizan la referencia geográfica hacia dónde se va a desplazar", ha expresado el secretario de Estado.

De acuerdo con las conversaciones entre Emergencias y la Aemet el 29-O que la Generalitat remitió a la jueza de la dana, el organismo estatal expresó como predicción que el temporal se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca y que el momento álgido podía ser a las 18 horas en el interior de la Comunitat.

Ante ello, el secretario de Estado ha defendido que "lo que nunca sucedió" es que la dana "fuese a desaparecer porque en este caso el frente se desplazase hacia Cuenca".

"Lo que iba a suceder es que el frente, como hemos comprobado, se desenvolvía en distintas ubicaciones geográficas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana y esa es la razón por la cual en cada momento la Aemet traslada cuál va a ser la previsión en las próximas horas", ha sostenido.

"Nunca se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca, sino que su dirección sería hacia la Serranía de Cuenca", ha sostenido Morán, al tiempo que ha asegurado que "nunca sucedió" que desde Aemet se trasladara que la dana "iba a desaparecer del territorio de la Comunitat, del territorio de Valencia".

En la misma línea, ha recalcado que está "claro desde el minuto uno" y, a su juicio, "ha quedado acreditado" en los informes elaborados por la Aemet y constatan los autos de la jueza es que "el desplazamiento siempre se producía dentro del territorio afectado por la dana".

"Acelerón" en las obras

Por su parte, el secretario de Estado ha mantenido una reunión con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien le ha solicitado un "acelerón" en las obras de encauzamiento y canalización de los barrancos y cuencas de la Comunitat.

"El ritmo es inadmisible", ha trasladado Mus a los medios de comunicación tras el encuentro, y ha añadido que la colaboración el ministerio es "muy mejorable".

"En poco más de media hora de reunión hemos hecho una lista de 10 o 12 asuntos importantísimos que necesitan mucha coordinación y tienen mucho margen de mejora", ha dicho.

Junto con la canalización de los barrancos, Mus también ha comentado con Morán el ofrecimiento de la Generalitat a los ayuntamientos afectados por la dana para que la empresa pública Vaersa ejecute las obras de reconstrucción del alcantarillado que abonará el Ejecutivo central.

Hugo Morán junto a Martínez Mus. Jorge Gil / Europa Press

"Estamos intentando agilizar un procedimiento que se está haciendo demasiado largo. Ya tenemos tres o cuatro ayuntamientos que han pedido utilizar esta fórmula", ha dicho, para indicar que hay "muchos más interesados". Hay de plazo hasta el 15 de septiembre para que los municipios puedan acogerse a la iniciativa.

Por otro lado, Mus ha hablado con Morán sobre "esa colaboración que se ha anunciado muchas veces pero que todavía no tiene una concreción respecto a las medidas de choque o el plan de recuperación de La Albufera".

Por último, ha insistido al secretario de Estado en la "necesidad" de saber "cuanto antes" qué van a hacer con los cauces, especialmente con lo que se llama el dominio público hidráulico.