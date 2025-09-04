La jueza de la dana expulsa a la abogada de una víctima que vincula la riada a un rito satánico y a la Agenda 2030

La jueza de la dana ha decidido expulsar de la causa a la abogada de una víctima que perdió a su hermano, su cuñada y su sobrino el pasado 29 de octubre.

La magistrada entiende que su actuación implica un "abuso de derecho" y un "fraude procesal" porque, en realidad, ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quien figura como investigado.

"Supone un uso desviado de la figura de la acusación", apunta en un auto en el que aprovecha para exponer un vídeo de la letrada en el que vincula la dana a un rito satánico y a la Agenda 2030.

"Tanto es así que creo que es un ritual satánico, que si todos se informasen la fecha 29 de octubre es una fecha satánica, igual que fueron provocados el día 11 de marzo", afirma.

"Las fechas están pensadas desde hace mucho tiempo y todas coinciden en fechas satánicas en las que se reúnen. Quieren crear miseria, nos quiere destruir y con ellos se llevan el poder y nuestra energía, contra más muertes más ganan ellos", señala.

El bulo de los asesinatos

Igualmente, da por bueno el bulo de que se han ocultado cadáveres en el parking de Bonaire porque se han visto salir de allí furgones con cuerpos por la noche.

"Esto es un plan de la agenda 2030, es un plan. Somos conejillos de indias, empezaron a tentarnos con lo que pasó en el año 2020", indica en el vídeo.

A lo que añade: "Como los labradores no se iban a ir de su campo, los han echado y los han matado. Los han asesinado. Y desde la semana pasada en Algemesí el plan de placas de cementerios de placas solares ya está aprobado".

Igualmente, la magistrada hace referencia a otras manifestaciones como que "hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada".

La jueza de la dana señala que existe, por parte de esta abogada, una "voluntad del ejercicio de la acción penal", pero contra ella. Y considera, además, que su clienta se encuentra plenamente alineada con la actuación de su letrada.

Nueva letrada

"Como comprenderá, no es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinados, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente. Si es esa su voluntad, deberá acudir a otras instancias. Otros ya lo han hecho", indica.

La magistrada indica que la víctima se puede personar con una nueva letrada y procurador o bajo alguna de las acusaciones que ya figuren en la causa.