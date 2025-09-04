Declarado un incendio de vegetación cerca de zona urbana en la localidad valenciana de Oliva

Emergencias establece la situación 1 del PEIF por un incendio de vegetación en Oliva

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio de vegetación en Oliva (Valencia).

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha recibido el aviso sobre las 15.55 horas de este jueves, según han detallado.

Para la extinción del incendio se han movilizado seis medios aéreos, una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals -una de ellas helitransportada- y un capataz forestal.

Por parte del Consorcio se ha desplazado una dotación de Oliva, una de Gandia con sargento, coordinador forestal y oficial.