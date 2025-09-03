La Generalitat informa a la jueza de la dana de que la CHJ tenía que avisar de los riesgos de crecidas según su protocolo

La Generalitat Valenciana ha entregado a la magistrada encargada de la causa de la dana un nuevo documento, el cual recoge el protocolo interno de actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en situaciones de alerta hidrológica como la acontecida el 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Este documento de carácter "provisional" que fue elaborado en el año 2015 recoge el conjunto de "normas de actuación en caso de fuertes lluvias y de riesgo de avenidas en el ámbito de la CHJ".

El reglamento interno del organismo de cuenca comprende una serie de actuaciones que no se produjeron durante la jornada del 29-O y ha sido remitido a la jueza por la subdirección de Emergencias de la Generalitat, dirigida por Jorge Suárez, a quien la magistrada ha citado a declarar como testigo.

En este protocolo se recogen las funciones de la CHJ ante al aumento de los caudales en los ríos pertenecientes a la cuenca, entre las que se afirma que debería alertar sobre el riesgo de desbordamiento y posibles avenidas.

Tal y como recoge el reglamento, "los avisos a Protección Civil se realizarán generalmente por e-mail, salvo excepciones, que será por fax; y en cualquier caso, sería conveniente la confirmación telefónica de su recepción".

En este sentido, Emergencias apunta que "no consta ninguna comunicación telefónica en ese sentido por parte de la Confederación del Júcar", es decir, que la CHJ no contactó con Emergencias para confirmar la recepción de las distintas comunicaciones enviadas por mail.

Pese a que en su funcionamiento interno está recogido de tal manera, durante más de dos horas en la tarde del 29-O, la CHJ experimentó un apagón informativo pese a rebasar en sobremanera el umbral de riesgo de desbordamiento de 150 m3/s.

El mail automático que envió el organismo de cuenca llegó a las 18:43 horas y en él se hacía constar que el caudal ya alcanzaba los 1.686 m3/s. Pero, hasta entonces, la subida fue progresiva y no hubo correos previos sobre esa tendencia. Se iba actualizando el SAIH.

Por otro lado, el protocolo afirma que "no se deben realizar valoraciones subjetivas sobre la magnitud del evento o los riesgos existentes, ya que estas deberán hacerlas los técnicos de la Confederación". "Los datos a transmitir deberán ser objetivos", reza el documento.

Es por ello que los datos que recibía el organismo acerca del aumento de caudal de los ríos debía ser interpretada por los propios técnicos de la CHJ de acuerdo con el riesgo de desbordamiento y avenidas y comunicarlo a Protección Civil, según sus normas internas.

Sin incluir en la causa

La subdirección de Emergencias de la Generalitat ha aportado el documento sobre el funcionamiento interno de la CHJ a la causa judicial después de que ni la jueza ni la Fiscalía lo requiriesen pese a que varias acusaciones lo solicitaron.

Consideran que toda la dirección de la emergencia del 29-O recaía sobre la Administración Valenciana y, por tanto, debía ser el Gobierno autonómico quien tomara todas las medidas pertinentes para la protección de la población, tal y como ha defendido la magistrada en sendos autos.

Ante la propia jueza, cinco técnicos de Emergencias de la Generalitat coincidieron en que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía la obligación de avisar del riesgo que suponía la progresiva subida de caudal en el barranco del Poyo.

Declaraciones de acuerdo con el protocolo interno "provisional" de hace más de 10 años que todavía no se ha actualizado desde entonces. Por su parte, desde este mes de marzo, las Confederaciones del Ebro y el Segura ya tienen un protocolo interno actualizado.