Abre en el centro de Valencia el local que triunfa en Madrid: venden tarta de queso por menos de un euro

Abre en el centro de Valencia el local que triunfa en Madrid.

"¿Qué puedes comer actualmente en el centro de Valencia por menos de un euro? Actualmente nada, pero venimos a solucionarlo". Bueno, a partir de este mes de septiembre, sí.

La empresa 99 cheesecake, tras triunfar en Madrid y Barcelona, llega a la capital valenciana con sus sabrosas tartas de queso "por menos de un euro" para comercializarlas en pleno centro de la ciudad.

Pocas veces merendar había sido tan barato. Como explica la marca en un vídeo en TikTok, se trata de "porciones de tarta de queso por 99 céntimos a las que se le puede añadir toppings" también por menos de un euro.

El local todavía no está abierto en Valencia, aunque la empresa ya cuenta con tiendas en Madrid y Barcelona. Concretamente, la de la capital está ubicada en la calle Don Felipe, y las dos de Barcelona en las calles d'Aribau y Gran de Gràcia.

Estas cuatro aperturas las han conseguido en un año los dos jóvenes emprendedores al frente de este proyecto.

En Valencia, la tienda de 99 cheesecake está poniéndose a punto en una reconocida calle cercana a la plaza del Ayuntamiento. Se trata de la calle Roger de Lauria.

Es un lugar más que estratégico, ya que esta vía sirve como calle de paso entre la plaza del Ayuntamiento y la concurrida calle Colón, la preferida por quienes salen a comprar ropa por el centro.

Por el momento, desde la empresa no dan pistas sobre la fecha concreta en la que se abrirá al público valenciano este local, aunque sí que aseguran que es durante el mes de septiembre.

Lo que sí que hicieron durante el mes de julio es anunciar que ya tenían local, aunque faltaba la reforma. Antes, desvelaron que iban a abrir en Valencia. Todo ello, como muestran, son decisiones consensuadas con los seguidores de las redes sociales.

"Os pedimos que nos dijeseis la nueva ciudad de 99 cheesecake y esto es lo que ha pasado", destacan en un vídeo. A continuación, muestran decenas de comentarios de usuarios pidiendo un local en Valencia. Y lo han conseguido.

Los días están contados, y muy pronto los valencianos podrán degustar, por un módico precio, una tarta de queso customizada a su gusto.

Lotus, galletas Dinosaurus, pistacho... existen numerosos sabores para endulzar una porción de tarta de queso de menos de un euro.

Además, a través de la web permiten encargar tartas enteras por entre 14,50 y 25,50 euros. Incluyen la clásica tarta de queso, de chocolate blanco, de lotus, cookies and cream y cuatro quesos.

Muchos ansiosos ya actualizan las redes sociales de la empresa para enterarse, antes que nadie, de cuándo podrán degustarlas.