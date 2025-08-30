José Viña, doctor experto en longevidad, alerta sobre los excesos en la juventud: "En la vejez aparecen los daños"

"Es imposible no envejecer, pero sí es posible envejecer muy bien. El envejecimiento comienza a partir de los treinta años, y los daños que aparecen en la vejez los has causado cuando eras joven", explica en el magacín vespertino de À Punt, A la fresca, el doctor José Viña.

Es catedrático de Fisiología en la Universitat de València y autor de La ciencia de la longevidad, en la que profundiza en el envejecimiento celular. Además, ha publicado más de 300 artículos científicos.

En el programa ofrece las claves para 'ralentizar' ese envejecimiento y cómo aplicar sus consejos día a día desde que una persona es joven.

En primer lugar, afirma que "la generosidad y el agradecimiento alargan la vida", ya que la felicidad, en gran medida, depende de ambas, lo que contribuye a reducir el estrés.

A la pregunta realizada por la presentadora Maria Fuster de "¿Por qué envejecemos?", asegura que desde el punto de ser humano esto pasa porque "no somos capaces de reponer al 100% los daños que pasan en la naturaleza".

Desde el punto de vista de la ciencia actual asevera que "es imposible no envejecer" pero sí "ralentizar" el proceso. Precisamente en su libro expone que "es posible mejorar mucho el envejecimiento".

Según el experto, la ciencia actual no garantiza que se pueda vivir más de 120 años. Además, a partir de los 30 años, en promedio, comienza el envejecimiento: "Hasta los 30 se madura". Por ello, advierte sobre los excesos que se cometen en la juventud.

La alimentación, hacer ejercicio, no fumar, la cosmética y reducir el estrés son factores que ayudan, pero sobre todo, opina que "ser altruista es cuidarse", tanto a uno mismo como al otro. "Hay muchas claves que parecen fácil pero hay que combinarlas todas", informa.

En tono irónico, manifiesta que hacer la ruta del colesterol y el paseo saludable por el 'pueblo' "no sirve". Está bien hacer ejercicio, pero debe ser tanto aeróbico como de musculación, así como "personalizado y social". "Es mejor hacer deportes grupales", afirma Viña.

Respecto a cómo reducir el estrés social, como el que se vive en el trabajo y del que Viña dice no haber evolucionado como seres humanos, "nuestras hormonas no están diseñadas para gestionarlo, por lo que es responsabilidad de cada uno aprender a manejarlo".

"Mira la situación, sácala, si puedes controlarla es un reto y si no puedes hacerlo es una amenaza. Entonces, pide ayuda, ya sea tanto psicológica, médica, económica o legal", aconseja el doctor.

José Viña rechaza el edadismo. Y lo dice sin rodeos. "La idea es la carga de los mayores es un error" porque, tal y como expresa, son quienes traspasan las tradiciones de generación en generación.

En la conversación en la televisión valenciana, además, aporta un dato revelador: "El 40% de las personas mayores de 65 años en Europa se encuentran desnutridas de proteínas". Por ello, asegura que es fundamental optimizar la alimentación tanto de jóvenes como de mayores, y considerar la suplementación en los últimos.

Tras años de estudio, Viña también corrobora que las mujeres superan en longevidad a los hombres debido a que "las hormonas femeninas activan genes de longevidad". Para los hombres, sugiere consumir alimentos ricos en fitoestrógenos, como la soja, "muy buena para la salud".