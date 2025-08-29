La mansión de 7 millones de euros a la venta en este lujoso rincón de Valencia: con 1.300 m2, sala de cine y spa con sauna

Este es el piso más caro de Valencia, según Idealista.

A quien le sobren siete millones de euros está de enhorabuena, puede comprarse la casa más cara de la provincia de Valencia.

Se trata de un chalet de 1.300 metros cuadrados y 2.250 de parcela que, por este módico precio, se encuentra a la venta en el conocido portal Idealista.

Está ubicado en la prestigiosa urbanización Santa Bárbara, situada a 20 minutos en coche de Valencia. Según el anuncio, es "ideal para grandes familias", ya que ofrece todo tipo de comodidades.

Residir en esta villa de lujo podría significar, para algunos, el no tener que salir de ella para prácticamente nada. En sus dos plantas, sótano y jardín está todo lo que una familia necesita para vivir.

En total, la casa cuenta con ocho dormitorios, todos con baño propio. También con una "súper amplia" cocina completa que cuenta con salida directa al jardín, donde se sitúa la barbacoa exterior. La vivienda la completa un salón-comedor con chimenea de mármol y salida directa al jardín.

Además, el anuncio detalla que esta villa tiene más baños que habitaciones. En total son once. A ello también se suma un apartamento completo "para el personal de servicio".

Dentro de los lujos que corresponde a un chalet de este calibre se encuentra la zona de spa interior, que incluye una sauna finlandesa, una sauna turca hamman y una pila nórdica típica.

También una zona de recreación de 100 metros cuadrados con sala de billar, bar, cine y biblioteca. En el sótano se suman a esta lista de comodidades la vinoteca, la lavandería, trasteros y la sala técnica. Complicado querer salir a la calle teniendo todo esto en casa.

Y además, teniendo un gran jardín tropical con piscina de arena, una barbacoa y una cocina de verano completamente equipada. Nunca se mustiarán las plantas, el sistema de riego automático se encarga de que eso no ocurra. En el aparcamiento, ubicado en el jardín, caben tres coches.

"La impecable villa está diseñada en el estilo clásico mediterráneo de alta calidad", explica el vendedor en Idealista.

Asimismo, detalla que cuenta con "grandes acabados con materiales italianos, con tres zonas separadas y con escaleras y entradas individuales, pensado para poder vivir tres familias".

Santa Bárbara

La urbanización Santa Bárbara es una de las zonas más exclusivas de Valencia. Está ubicada en el término de Rocafort, y es conocida por la cantidad de chalets de lujo que tiene.

Según detalla la oferta de Idealista, esta urbanización es "un recinto muy bien aislado del mundo exterior". Toda la zona está rodeada de naturaleza, y cuenta con vigilancia las 24 horas del día.

Así, los residentes también pueden acceder al prestigioso Club de Campo, que posee en su interior un lago con zona ajardinada y una piscina enclavada en las rocas. Las instalaciones deportivas incluyen varias pistas de tenis y pádel.

Además, muy cerca de esta urbanización se encuentra uno de los mejores colegios británicos de Valencia: Cambridge School.