El PSPV pide la comparecencia del presidente de la Generalitat y del conseller de emergencias en Les Corts
El grupo socialista de Les Corts Valencianes ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ante la diputación permanente de Les Corts por los incendios de este verano en la Comunitat Valenciana.
"Se ha evidenciado la falta de medios y el 70 % de las unidades de bomberos están incompletas, con menos personal que el que se establece en los protocolos", ha denunciado este lunes en un comunicado la portavoz adjunta del PSPV, María José Salvador.
La diputada socialista ha lamentado que Mazón "continúe con esa actitud victimista también en el caso de los incendios para utilizarlos como ariete contra el Gobierno de España, no aporte más recursos y siga sin fortalecer el sistema valenciano de emergencias".
Asimismo, la portavoz adjunta de Les Corts ha criticado que los valencianos sigan con "un gobierno negacionista del cambio climático en la Comunitat Valenciana, que niega el calentamiento global, la agenda 2030 y que no cree en las políticas de proteccionismo ambiental".
La Comunitat Valenciana ha registrado más de 200 incendios forestales entre el 1 de enero y lo que va de agosto de 2025, y han afectado a más 737 hectáreas de superficie.
De estos dos centenares de fuegos, la mayoría han sido causados por rayos y otros tantos han sido intencionados. Algunos de ellos han sido provocados por una negligencia, por causas desconocidas o bajo investigación y por otras causas accidentales.
Así se desprende de los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que reflejan que los incendios forestales entre 2015 y 2024 dan una media de 254 fuegos anuales con 5.028 hectáreas de superficie afectada.
Según subrayó la directora general de Prevención de Incendios, Rosa Touris, los rayos son la causa natural "más relevante" de los incendios ya que las tormentas secas, frecuentes en el clima mediterráneo, pueden generar descargas eléctricas que caen sobre la vegetación sin la lluvia suficiente para apagarlas.
Las estadísticas indican que, a estas alturas del año, en la Comunitat Valenciana "ya superamos en un 12% el número de incendios causados por rayos del último decenio".
En este caso, "hablamos de más de 74 fuegos declarados hasta el mes de agosto por esta causa, frente a los 67 de media de la última década".
En esta línea, explicó que los episodios de calor extremo, unidos a los vientos fuertes y la ausencia de lluvia durante una tormenta seca, crean una situación "de alto riesgo", donde un solo rayo puede desencadenar un incendio forestal.
"De ahí que la prevención de incendios forestales y, en concreto, la vigilancia preventiva, es una herramienta esencial y efectiva en este nuevo contexto para reducir al máximo los efectos que el fuego puede tener sobre los ecosistemas y la sociedad", añade.
Por su parte, el ingeniero de montes y profesor de la Universitat Politècnica de València, Eduardo Rojas, indicó que la Comunitat Valenciana, que no presenta una diversidad climática "tan potente" como otras zonas de España, tiene años "muy malos y otros muy buenos", como lo ha sido este 2025 en cuanto a precipitaciones, no solo por la dana, y ha subrayado que tampoco se ha producido una situación de poniente clara.
Al mismo tiempo, tampoco se ha registrado un "factor" que resulta "crítico" en la zona más lluviosa (interior de Castellón y el noroeste de Valencia): los rayos, sobre todo tormentas secas, sino que esas tormentas han sido más lluviosas de lo esperado. Por eso, ha dicho "el año ha sido tranquilo por esa combinación".