El PSPV pide la comparecencia del presidente de la Generalitat y del conseller de emergencias en Les Corts

El grupo socialista de Les Corts Valencianes ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ante la diputación permanente de Les Corts por los incendios de este verano en la Comunitat Valenciana.

"Se ha evidenciado la falta de medios y el 70 % de las unidades de bomberos están incompletas, con menos personal que el que se establece en los protocolos", ha denunciado este lunes en un comunicado la portavoz adjunta del PSPV, María José Salvador.

La diputada socialista ha lamentado que Mazón "continúe con esa actitud victimista también en el caso de los incendios para utilizarlos como ariete contra el Gobierno de España, no aporte más recursos y siga sin fortalecer el sistema valenciano de emergencias".

Asimismo, la portavoz adjunta de Les Corts ha criticado que los valencianos sigan con "un gobierno negacionista del cambio climático en la Comunitat Valenciana, que niega el calentamiento global, la agenda 2030 y que no cree en las políticas de proteccionismo ambiental".

La Comunitat Valenciana ha registrado más de 200 incendios forestales entre el 1 de enero y lo que va de agosto de 2025, y han afectado a más 737 hectáreas de superficie.

De estos dos centenares de fuegos, la mayoría han sido causados por rayos y otros tantos han sido intencionados. Algunos de ellos han sido provocados por una negligencia, por causas desconocidas o bajo investigación y por otras causas accidentales.

Así se desprende de los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que reflejan que los incendios forestales entre 2015 y 2024 dan una media de 254 fuegos anuales con 5.028 hectáreas de superficie afectada.