Diana Morant advierte a Compromís: "No se puede pedir recursos para la dana y luego no aprobar los presupuestos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha advertido este lunes a Compromís sobre su posición respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, pedir recursos para la dana y luego no aprobar los presupuestos", ha afirmado la también líder del PSPV.

Con estas palabras se ha referido a la entrevista al portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que este domingo publicaba EL ESPAÑOL.

En ella fue preguntado por la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar ahora PGE por primera vez en esta legislatura.

"Se podrán presentar los presupuestos pero no va a haber presupuestos. Eso lo sabemos todos. La realidad es que los números no van a dar de ninguna manera porque probablemente Sánchez tampoco esté dispuesto a aceptar todas las demandas de los partidos que le dan el apoyo", respondía el portavoz de Compromís.

Morant ha replicado que imagina que Baldoví estaría "hablando de los votos de Compromís" a las cuentas. En todo caso, ha instado a la coalición -tanto a los miembros que están dentro del grupo de gobierno Sumar como a los que no lo están- "a ser responsables".

Confía "en el diálogo"

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno confía "en el diálogo" para "trabajar unos presupuestos" y que esa es su "obligación".

"El diálogo es el que nos ha servido para que en esta legislatura se hayan aprobado más de 40 leyes y que el 80 y pico por ciento de las iniciativas que han llevado al Congreso de los Diputados haya salido adelante", ha reivindicado.



Acerca de si creen que tendrán el apoyo de los socios parlamentarios, ha pedido ir "paso a paso", aunque ha indicado que han sido capaces de hacer "cosas importantes para este país", como las nuevas medidas para la conciliación familiar o la reforma de la Ley de migraciones.



"Desde luego apelamos también a la responsabilidad del resto de grupos políticos", ha insistido la ministra.