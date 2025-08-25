Detenido un violador en serie en Valencia: agredió a seis mujeres en cuatro días y salía a hacer su 'ronda' en patinete

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un presunto violador en serie que agredió sexualmente a seis mujeres en cuatro días.

Estas agresiones se han producido en diferentes puntos de la ciudad, ya que el hombre se transportaba de madrugada en patinete y con un casco negro en el brazo.

Aunque los hechos todavía se están investigando, se conoce que las agresiones se produjeron entre los días 15 y 18 de agosto.

El detenido, de nacionalidad argentina, se hacía pasar por agente de la policía y de la Guardia Civil para acercarse a sus víctimas, seis mujeres de entre 19 y 28 años que caminaban solas por la calle. Cuatro son españolas, una es boliviana y otra, italiana.

El agresor las intimidaba y las amenazaba diciendo que tenía todos sus datos y habría consecuencias si no hacían lo que él les pedía, según ha adelantado el diario El Levante-EMV y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Tras asegurar que era un agente, decía que debía registrarlas. Es en este momento cuando aprovechaba para cometer las agresiones.

Según la descripción de las víctimas, el agresor era un hombre con barba que hablaba con jerga propia de policías, aunque ya se ha comprobado que no tiene ninguna relación con las fuerzas de seguridad del estado.

Al detenido se le acusa ahora de seis delitos de agresión sexual, dos de ellos con la agravante de acceso carnal. También se le imputan delitos de usurpación de funciones públicas por fingir ser policía; y de robo con violencia, ya que a algunas víctimas les quitó objetos personales.

La agresión más grave que se le atribuye se cometió en el portal de un edificio del barrio de Trinitat contra una joven en situación de prostitución.

El agresor le aseguró que sabía que se encontraba en situación irregular, y tras citarla en el portal, este la amenazó de muerte y la agredió sexualmente con penetración. Después se llevó su ropa interior y su teléfono móvil.

Además, durante la investigación de los hechos, la Policía Nacional ha corroborado que se trata de una persona que ya cuenta con numerosos antecedentes.