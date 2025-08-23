Detienen a dos personas en València tras trepar por una reja para robar en una casa con sus ocupantes

La Policía Local de València ha arrestado a dos individuos que intentaban perpetrar un robo en una vivienda de la calle Flor de Mayo mientras los residentes se encontraban dentro. Los sospechosos accedieron al inmueble tras trepar una reja y colarse por una ventana, según informa Efe.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 2 de la madrugada. Un testigo que observó cómo una persona escalaba la fachada dio aviso inmediato al 092, lo que permitió a los agentes desplazarse con rapidez al lugar.

Al llegar, los policías encontraron en la planta baja al dueño de la casa y a su cuidadora, ambos en buen estado y sin haber sufrido lesiones. Posteriormente, en la planta superior, localizaron a los presuntos autores escondidos en una habitación, donde finalmente fueron detenidos y puestos a disposición policial.

