El Sindicato Médico acusa a la Conselleria de Sanidad de poner "en jaque" la conciliación al cambiar la jornada laboral

El Sindicato Médico CESM-CV ha denunciado que las últimas directrices emitidas por la Conselleria de Sanidad suponen un “grave retroceso” en los derechos laborales del personal médico y ponen “en jaque” la conciliación familiar en el sistema sanitario valenciano.

Estos nuevos cambios en la jornada laboral está previsto que entren en vigor el próximo 1 de octubre.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, "aprovechando el periodo vacacional de buena parte del personal", la Conselleria ha publicado instrucciones que modifican la jornada laboral del personal facultativo en Atención Primaria y hospitalaria y afectan tanto a los turnos como a la organización de la actividad ordinaria.

En Atención Primaria, el documento de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, fechado el 11 de agosto, recoge un “cambio en la asistencia sanitaria de sábados”, lo que el sindicato interpreta como una recuperación encubierta de esta jornada.

Según CESM-CV, “no es la solución que la Atención Primaria necesita para solucionar los problemas de exceso de demanda y gestión de las consultas”, y advierte de que la medida “interfiere aún más en los derechos de conciliación familiar de los trabajadores y les obliga a hacer jornadas diarias de más de doce horas”.

En el ámbito hospitalario, denuncian que “en muchos de los hospitales lo que se producirá será un deslizamiento de la actividad de la mañana a la tarde”, sin aumento real de la oferta asistencial, lo que “podría derivar en un incremento de las listas de espera y nuevas derivaciones a planes de choque”.

El sindicato médico ha criticado al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por “incumplir sus compromisos públicos” respecto a la jornada laboral de 35 horas semanales.

Han recordado que el calendario laboral está regulado por el artículo 15 del Decreto 137/2003 del Consell y se establece al inicio del año, por lo que consideran que los cambios suponen "una alteración unilateral" de las condiciones laborales ya pactadas.

“Una vez más sentimos que nos engañan”, han afirmado desde el sindicato, que reclama la retirada inmediata de las instrucciones y “la condonación de las horas restantes”, de forma que “cumpla ya su promesa de instaurar las 35 horas en 2025”.

Por último, CESM-CV ha subrayado que el sistema sanitario continúa arrastrando “graves carencias estructurales” que no se resuelven con medidas “improvisadas ni parciales”.

“Miles de plazas siguen sin cubrirse, los horarios siguen siendo rígidos y no adaptados de forma individualizada y el personal sigue saturado y agotado”, han concluido.