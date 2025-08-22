Asociaciones valencianistas firman un manifiesto en favor del cambio de topónimo de 'València' a 'Valéncia'

Varias asociaciones valencianistas han firmado un manifiesto en el que se muestran a favor del cambio del topónimo de la ciudad, de 'València' a 'Valéncia'.

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento aprobó el pasado 15 de julio el cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe, con la forma 'Valéncia' para su designación en valenciano. Todavía falta que se apruebe en el Pleno Municipal.

Ante esta controvertida decisión, la plataforma Vinatea ha manifestado públicamente su "firme respaldo" a este cambio. Para ellos, asegura que supone mucho más que "un mero detalle gráfico", sino que es "un acto de coherencia lingüística, cultural e identitaria que la sociedad lleva décadas reclamando".

Para el conjunto de asociaciones que firman este manifiesto, el paso de 'València' a 'Valéncia' "tiene un profundo significado": "El acento abierto no reflejaba fielmente la pronunciación real y tradicional de la inmensa mayoría de los valencianos".

"Era una sumisión a la normativa ortográfica catalana que desde algunos sectores culturales se intenta imponer al pueblo valenciano", subrayan.

De esta forma defienden el cambio de acento que, como aseguran, "se ajusta con rigor fonético a la forma en que el pueblo valenciano ha nombrado siempre a su capital".

Además, destacan que este cambio del topónimo está fundamentado en "el exhaustivo estudio técnico" del lingüista y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà.

Para las asociaciones que firman el manifiesto, el académico valenciano "demuestra que la grafía 'València' fue impuesta sin un análisis fonético riguroso".

Ahora, con el cambio, asegura que "la coherencia en la pronunciación refuerza la legitimidad social del topónimo, alejándolo de castellanismos o deformaciones externas".

También defienden la historia: "La forma tradicional 'Valéncia' ha sido utilizada por el movimiento valencianista desde la introducción de los acentos a principios del siglo XX, siendo la forma recomendada por la Sección de Lengua y Literatura de la Real Academia de Cultura Valenciana y por la centenaria sociedad Lo Rat Penat, pionera en la enseñanza de la lengua valenciana".

Así, justifican que el cambio de topónimo "no es un invento ni una novedad arbitraria, sino la recuperación de una forma fiel al uso real y al patrimonio cultural valenciano".

"Reconocer 'Valéncia' es reconocer que el idioma valenciano es patrimonio vivo y debe estar representado en sus símbolos", argumentan.

El cambio de topónimo todavía no es definitivo, aunque mucho tendrían que cambiar las cosas para que no fuese a hacerse realidad. Tras haberlo aprobado en la Comisión de Cultura, el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobarlo con mayoría absoluta.

Una vez aprobado el cambio, la decisión se someterá a un periodo de información pública de 20 días. Durante ese tiempo se podrán registrar alegaciones.

Finalmente, el cambio deberá elevarse hasta el Consell de la Generalitat, único órgano competente para determinar los nombres oficiales, según la Ley 4/1983 de uso y enseñanza del valenciano.

Las asociaciones que se han adherido a este manifiesto son: Institut d’Estudis Valencians, Grup d’Acció Valencianista, Rogle Constanti Llombart, Grup Cultural Il·licità Tonico Sansano, Associació Cultural de les Comarques de l’Antic Regne de València y Associació Cultural Roc Chabàs La Marina.

También forman parte la Associació Mestres i Llicenciats del Regne de València, Associació Cultural Poble de Benimaclet, Associació Cultural Renaixença Valencianista y Patronat de la Real Academia de Cultura Valenciana.