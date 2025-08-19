El nuevo centro de mayores del barrio de Monteolivete contará con 92 plazas públicas a partir del próximo año

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado la creación de 92 plazas públicas en el nuevo centro de mayores del barrio de Monteolivete, en Valencia, que se pondrán en marcha durante el próximo año 2026.

Así lo ha explicado Camarero en su visita a la fase final de las obras de construcción de la nueva residencia, que se prevé finalizar en los próximos meses tras una inversión de 9.596.341,95 euros.

Este nuevo centro de Monteolivete contará con una residencia de mayores para 64 usuarios, a los que se sumarán otras 28 personas mayores atendidas en diez viviendas asistenciales, lo que permitirá “ofrecer una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de las personas mayores, en entornos dignos y modernos”, ha subrayado la vicepresidenta.

Junto a Camarero han visitado el centro la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, y los responsables de esta obra.

"Se trata de gestión al servicio de las personas que más lo necesitan, de hechos y proyectos que se traducen en plazas residenciales y evidencian el firme objetivo de este Consell de cuidar de nuestros mayores con la mejor calidad", ha destacado Camarero.

Asimismo, ha puesto en valor la creación de cerca de 1.500 nuevas plazas públicas residenciales en dos años, hasta alcanzar las 19.815, lo que "supone un aumento del 8 % respecto al número de plazas financiadas con fondos públicos con las que acabó la anterior legislatura".

Camarero ha detallado que "esta importante inversión es la constatación de que el Consell apuesta de forma real y decidida por mejorar la vida de las personas que lo necesitan".

Así, asegura que lo hacen "desde la convicción de aumentar en cantidad y en calidad los servicios sociales de la Comunitat Valenciana".

Otro nuevo complejo

La vicepresidenta primera también ha visitado la fase final de las obras del nuevo complejo para atención a personas con enfermedad mental de la pedanía de La Torre. En él la Generalitat ha invertido un total de 12.485.901,43 euros.

Este lugar contará con dos centros específicos para enfermos mentales que van a tener 40 plazas cada uno, un centro de rehabilitación e integración social y un centro de día para personas con enfermedad mental crónica que albergará 20 plazas.

Camarero ha resaltado que "aumentar la oferta residencial y asistencial para quienes más lo necesitan es contribuir a que el bienestar social de todos ellos y de sus familias mejore notablemente, garantizando una atención digna y en unas infraestructuras actuales y adaptadas a las necesidades de las personas y de los profesionales".

Finalmente, la consellera ha participado en un emotivo homenaje a Isabel Núñez, usuaria del centro de día Geles Noguera, que cumple este mes 105 años.

Isabel, originaria de Castilla-La Mancha, llegó a València con apenas 16 años y desde hace tres meses acude a este recurso especializado en atención a personas con deterioro cognitivo.

"Isabel es un ejemplo de vitalidad y de historia viva de nuestra tierra, y para nosotros es un orgullo poder acompañarla en este día tan especial", ha afirmado Camarero.