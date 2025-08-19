Muere una persona en una explosión con incendio de una vivienda de Benifaió (Valencia)

Fallece una persona en una explosión con incendio de una vivienda de Benifaió. Consorcio provincial Bomberos

Una persona falleció en una explosión con incendio que se registró la pasada noche en un piso de la tercera planta de un edificio en Benifaió (Valencia). También resultaron heridas tres personas.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el siniestro, cuyas causas se investigan, se produjo a las 22.17 horas en la calle Juan Ramón Jiménez de esta localidad valenciana.

Hasta el lugar se movilizaron cuatro dotaciones de Torrent, Silla y Alzira, el sargento de Torrent y un oficial del Consorcio, que procedieron a las tareas de extinción y búsqueda de afectados.

En el piso donde se produjo la explosión se localizó a la víctima mortal y a otra persona que resultó herida. Asimismo, en el piso vecino, los bomberos rescataron a una mujer afectada por el humo.

El dispositivo de bomberos se retiró a la 01.30 horas de la madrugada, según las mismas fuentes.