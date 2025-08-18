Vicente Martínez Mus: "En estos nueve meses tras la dana no he conseguido reunirme ni con Teresa Ribera ni Sara Aagesen"

Vicente Martínez Mus (Chilches, Castellón, 1970) no es solo el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el Gobierno valenciano. Se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del Ejecutivo de Carlos Mazón en la 'zona cero' de la dana.

Su departamento ha sido el responsable de recuperar la circulación en todas las carreteras de titularidad valenciana, el restablecimiento de las líneas de Metrovalencia, o la retirada de residuos y vehículos que se amontonaron en las calles durante las primeras semanas tras la trágica riada.

Unas competencias que han copado la agenda del conseller de actividad y que le han llevado a tener una importante proyección. Con las campas ya casi vacías, el metro operativo y las carreteras reabiertas al tráfico, uno de los macroproyectos que se fija ahora su departamento es el del gran parque inundable.

Una infraestructura verde en Valencia concebida para mitigar los efectos de futuras inundaciones que se extenderá por 35 kilómetros y que, con la implicación de los ayuntamientos, según Martínez Mus, sería posible acometer en un plazo razonable, aunque superará los 3 ó 4 años.

Para ello, confía en que el Gobierno de España ayude a cofinanciar las obras, pero también que exista una colaboración entre administraciones mayor de la que ha habido hasta ahora tras la dana.

El conseller reconoce que desde el 29 de octubre no ha conseguido mantener un solo encuentro con ninguna de las ministras de Transición Ecológica "a pesar de haber pedido una reunión en numerosas ocasiones", tanto a Teresa Ribera, como a su sucesora, Sara Aagesen.

"Tenemos muchos temas de los que hablar que son imposibles de hacer si no lo hacemos de forma coordinada", denuncia Martínez Mus, que destaca, por el contrario, la interlocución que sí ha habido con el Ministerio de Transportes.

Cree que la recuperación solo será tal si el Gobierno y la CHJ no entienden la reconstrucción como una "carrera o competición" y reivindica el nivel de exigencia que se ha marcado el Ejecutivo valenciano con el Plan Endavant.

La semana pasada se volvió a abrir la última carretera que quedó cerrada por la dana. Casi 10 meses después, ¿qué balance hace su departamento de todo lo ejecutado en este tiempo?

Estamos muy orgullosos. Se ha trabajado sin descanso, sin festivos, 24 horas en la mayor parte de las obras para llegar aquí. Obras que en condiciones normales tardarían 2 años, se han hecho en nueve meses y con muy buenos resultados. En definitiva, el balance en cuanto a infraestructuras es totalmente satisfactorio.

Su Conselleria duplicó su presupuesto para retirar residuos. ¿Se solicitarán fondos europeos para cubrir parte del coste más allá del Fondo de Solidaridad que ha pedido el Gobierno?

Estuvimos en en Bruselas precisamente con esa intención. Lo primero, para que se conociera lo que había ocurrido porque, aunque parezca mentira, cuesta que se conozca fuera de la Comunitat lo que realmente nos ha pasado y qué es lo que hemos tenido que hacer para gestionarlo.

Hemos hecho dos viajes a Bruselas y también conseguimos que viniera una delegación a Valencia.

Vamos a intentar exprimir cualquier posibilidad que haya de recoger recursos para sufragar esto y también para actuaciones futuras como, por ejemplo, adquirir terrenos para hacer vertederos de emergencia que se han demostrado que hubieran sido muy útiles de haber existido.

En caso de haber existido esos vertederos, ¿la recuperación hubiera sido más ágil?

Sí, porque lo que hemos hecho ha consistido en trasladar los residuos de las calles a los puntos de acopio local, que llegaron a ser cerca de 60, y de ahí, a los puntos de transferencia.

Ese camino hubiera sido mucho más sencillo si hubiéramos tenido vertederos en determinadas zonas y a lo mejor nos hubiéramos ahorrado alguno de los pasos. Probablemente los centros de transferencia no hubieran sido necesarios.

¿Han notado quizá más colaboración por parte de unos ayuntamientos que de otros?

No, yo creo que ahí era fácil tener buena relación porque al final les estábamos echando un cable. Y un cable gordo, porque en teoría la tramitación de los residuos es una cuestión puramente municipal. Nosotros acudíamos a hacer un trabajo que los ayuntamientos no podían hacer por sí mismos.

Entonces, como las estábamos quitando un trabajo importante, hemos tenido colaboración absoluta. En muchos temas ha habido buena relación, pero en este tema en particular era fácil que hubiera colaboración porque les estábamos cubriendo una necesidad que no podían atender ellos.

En cuanto a la gestión de residuos, ¿cuáles han sido los más abundantes y problemáticos?

Lo difícil realmente era seleccionar todo el material. Hay que tener en cuenta que son residuos generados en una sola noche, todo a la vez, todo mezclado: muebles, botellas de butano, hierro, barro...

Aquí no ha sido el tipo de material el que ha supuesto el problema, sino filtrarlo. Porque además necesitábamos sacarlo rápido de las calles sin hacer nada que no fuera especialmente gravoso y que nos hiciera arrepentirnos luego por ocasionar algún problema ambiental. Así que lo difícil ha sido diseccionarlo.

El 40% ha acabado siendo tierra vegetal, que era barro inicialmente. Eso ha supuesto que hayamos tenido que llevar al vertedero solo una parte mínima después de recuperar todo eso.

¿Ha habido zonas especialmente críticas durante la retirada o pueblos que haya sido más complicada su limpieza por sus diseños urbanísticos?

Casi todos los cascos urbanos más antiguos son zonas de más difícil acceso. Los municipios que más afección han tenido son los que más ha costado, pero no por entrar, sino porque vaciábamos una calle y a las pocas horas volvía a estar llena porque la gente sacaba sus muebles destrozados.

Conforme vaciabas, tenías que volver a vaciarlo para que pudieran continuar los trabajos de emergencia. No podías marcar nunca en verde, despejada, una determinada calle porque al día siguiente volvía a estar llena.

Casi 8 meses después se recuperó el servicio de Metrovalencia. La oposición criticó alguna incidencia inicial. ¿Qué balance hace?

Parecido al de las carreteras. Estamos muy orgullosos de haber podido hacerlo rápido. Valencia mueve 1,7 millones de desplazamientos al día en su área metropolitana, y gran parte necesita el metro. Eso es la normalidad: que la gente pueda ir al trabajo o al médico en transporte público. El metro en la zona metropolitana de Valencia es insustituible.

Teníamos 50 kilómetros de vía que recuperar íntegramente, un centro de mando destrozado que había que habilitar de manera rápida... Para que te hagas una idea: ahora estamos haciendo una obra entre Villa Joiosa y Benidorm, que son 6 kilómetros escasos de vía y el plazo de ejecución son 17 meses.

Aquí hemos hecho 50 kilómetros de vía en ocho meses. De vía, de catenaria, 20 estaciones y apeaderos que ha habido que rehacer. Es para estar orgullosos porque ha sido trabajo en tiempo récord. Había muchísima gente trabajando muchas horas para poder llegar al 27 de junio y que todo funcionara, que fue la fecha en la que se pudo abrir con total normalidad.

A lo largo de estos meses se ha evidenciado que no existe prácticamente interlocución entre el Gobierno y la Generalitat pese a que las dos administraciones trabajan en la recuperación. ¿Ha sido algo generalizado? ¿Cómo ha sido en el caso de su Conselleria? ¿Ha habido colaboración con el Ministerio y por ello ha sido más ágil la reconstrucción en su caso?

Nosotros, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, interactuamos con dos ministerios: el de Transportes y el de Transición Ecológica. Y ha sido totalmente diferente el tratamiento.

Con Transportes empezamos muy bien, la verdad. Creamos un grupo de acción por iniciativa del presidente Carlos Mazón que funcionó bien con el ministro Óscar Puente. Nos reuníamos semanalmente de forma telemática, nos repartimos las obras que los ayuntamientos no podían hacer; unas cuantas y el gobierno otras tantas.

En cuanto a movilidad también nos entendimos bastante bien al principio. Tengo que decirlo, no me duele porque es así. Sí que es verdad que luego al cabo de los meses se ha ido enfriando esa colaboración, pero desde el principio tuvimos una buena comunicación y relación. Todo lo contrario que con Medio Ambiente.

Al principio nos pilló con Teresa Ribera todavía en el cargo, pero en otra misión suya personal, que era la de aspirar a ser comisaria. Y ni siquiera con el cambio luego de ministra hemos conseguido tener ni una sola reunión.

En estos 9 meses que llevamos después de la dana no he conseguido reuniones ni con la ministra anterior ni con esta, pese a tener muchos temas de los que hablar y que son imposibles de hacer si no lo hacemos de forma coordinada.

Nosotros no podemos estar hablando de obras de prevención hidráulicas ni de parques inundables sin tener una coordinación adecuada con el ministerio. Es una anomalía que no podamos tener esa coordinación. Ni pude reunirme con Teresa Ribera, ni he podido reunirme con Sara Aagesen. Y eso que lo he pedido por en numerosísimas ocasiones.

Aagesen visitó un día Valencia para presentar los proyectos del Ministerio y la CHJ. ¿Pudieron verse ese día?

No. Tampoco. Yo coincidí con la ministra recién nombrada un día que vino en un viaje relámpago al Tancat de la Pipa, en la Albufera. Pude hablar con ella del orden de 4 ó 5 minutos junto a más gente. Poco más que un saludo protocolario. Y ya ese día ya empecé a insistir en que necesitaba tener una reunión tranquila, de forma ordenada para colaborar de forma continua durante los tiempos que nos venían y no lo conseguí.

Respecto al cambio en la relación con el Ministerio de Transportes, ¿lo atribuye a algo en particular?

No, yo creo que hemos ido cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto y no creo que tenga que ver con una intencionalidad política especial. Se ha ido enfriando y cada vez ha sido más difícil esa interacción.

Pero también es verdad para ser sincero, que tampoco era ya estrictamente necesario, no era tan importante como al principio. Nosotros hemos seguido nuestra marcha con el metro, carreteras y ahí ya las velocidades se han distanciado.

Ahora necesitaríamos que avanzara mucho más rápido la C3 de Cercanías, que no conseguimos que avance y es fundamental para toda la zona de Buñol, Chiva, Cheste, que está sin tren y todavía ni siquiera tienen fecha.

Cuando el vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, presentó el Plan Endavant, la CHJ presentó casi 50 alegaciones. En la mayoría de ellas mostraba su rechazo a las iniciativas y acusaba al Gobierno valenciano de invadir competencias. ¿Cree que el Gobierno ha entendido la reconstrucción como una carrera o competición?

Pues espero que no porque eso sería trabajar en contra de los valencianos. Y si fuera así, aún tendría una lectura positiva pensar: "Oye, queremos hacer muchas cosas buenas". Pero aquí no es eso. Aquí es: "Yo no estoy haciendo mucho, o prácticamente nada, y además no me gusta lo que tú estás haciendo".

Esto no es una carrera. Esto es simplemente uno que corre y el otro que se limita a opinar sobre lo que uno hace. Hace ya muchos meses que está clamando al cielo que no tengamos la colaboración que corresponde entre las administraciones. Yo desde el principio lo estoy echando mucho en falta. En algunos temas es crucial.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene mucho trabajo que hacer en coordinación con la Generalitat. Tenemos muchos temas concluyentes que no podemos obviar. Las alegaciones las entiendo en su gran mayoría como una reivindicación de titularidad, de competencias. No me importa, que hagan las que tienen que hacer, que llevan demasiado tiempo pendientes. Yo encantado.

Lo decía también porque incluso la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reivindicó no hace mucho el "liderazgo" del Ejecutivo central en el reparto de ayudas. Y ahora con las alegaciones ha pasado algo parecido. ¿Cree que será viable llevar a cabo la recuperación sin la participación de la CHJ tal y como se ha plasmado en los documentos?

Va a ser viable porque nos hemos empeñado en que lo sea. Tenemos carreteras autonómicas reabiertas al tráfico, metro operativo, depuradoras reparadas y residuos tratados. Y lo hemos hecho solos. Hubiera sido mejor, más rápido y eficiente si hubiéramos ido todos en la misma dirección, pero lo haremos.

Se lo preguntaba porque algunas de las competencias son del Estado, por ejemplo encauzar los barrancos. Ahí la Generalitat no podría actuar. ¿Será posible ejecutar el plan si la CHJ se desentiende?

Sí, yo me refería a la actuación rápida: la de reponer todo lo que se ha roto. Esas obras que tenemos pendientes no las vamos a poder hacer nosotros, las tiene que hacer el Gobierno.

Y para que nosotros hagamos lo que pretendemos hacer también debemos tener en cuenta sus plazos y la realidad de las obras que dicen que van a hacer. Porque no es lo mismo plantearnos corredores verdes sabiendo que existe obra gris hecha, a que no exista ninguna infraestructura hidráulica preparada.

El Plan Endavant aprobado el pasado mes de julio pone muchos deberes a todos los departamentos del Gobierno valenciano. ¿Los ve asumibles? ¿Y cumplir con los plazos?

El Plan se ha hecho con la total participación de esta Conselleria. Gran parte de las iniciativas que contempla ese plan para este departamento ya tiene el T0, que significa que ya está en ejecución. Otra parte importante sabemos que debemos aún arrancarla, y otra simplemente impulsarla. Tenemos la obligación de reivindicarla, por ejemplo, esas obras de encauzamiento.

Nos corresponde, como Consellereria del ramo, exigir el cumplimiento de ese trabajo a la administración que corresponda, en este caso al Estado. Eso ya lo estamos también ejecutando desde hoy. No nos supone ningún problema. Era una hoja de ruta que todos sabíamos que tenía que llegar.

¿Cree que alguno de los objetivos que se han marcado no va a ser posible cumplirlo o llegar a tiempo? En general, en torno a 50 medidas deben estar ejecutadas en el plazo de tres meses.

Hay objetivos muy ambiciosos teniendo en cuenta las limitaciones de financiación que tiene la Generalitat. Hay algunos que sabemos que va a ser muy difícil poder acometerlo en un plazo razonable. Si tuviéramos la financiación que nos corresponde, probablemente sí. Pero con la mochila de partida que llevamos, no va a ser fácil.

Pero aún así tienen que constar en el Plan porque sabemos que son cosas que hay que hacer en cuanto se pueda. Lógicamente, como cualquier plan de gobierno, tiene que tener sus prioridades y por eso cada uno de las iniciativas tiene su periodo de inicio en función a la priorización que tiene cada una de ellas.

¿Cuál diría que es la más lejana para ejecutarse teniendo en cuenta lo que está diciendo?

Todo lo que tiene que ver con infraestructuras duras que tenga que construir la Generalitat con el sistema de financiación que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, la reestructuración de las vías urbanas de la circunvalación de Valencia.

Son muchos recursos públicos los que hacen falta, y la parte que nos corresponde a nosotros no nos pilla la mejor situación financiera. Con eso no quiero decir que no tenga que estar en el plan, porque sabemos que hace falta.

En todo este tiempo, usted ha sido uno de los consellers revelación en el Gobierno de Carlos Mazón, precisamente, por la dana. Ha ido ganando visibilidad por la agilidad con la que se han hecho las obras de reconstrucción. No sé si se ve ocupando otros puestos.

Yo me siento muy a gusto trabajando a las órdenes del presidente Mazón. Creo que es la manera más eficiente de cumplir con mi trabajo. Tengo un magnífico equipo en la consellería que ayuda mucho a que el trabajo del conseller luzca.

Y el mejor reconocimiento es ver las obras terminadas, que las cosas van saliendo y que nos recuperamos rápido. No opto ni tengo mayor satisfacción que el trabajo cumplido cada día. Me siento una pieza más del todo el Consell. Y me toca el trabajo que me toca por la temática que llevo, no más.

El president Carlos Mazón presentó hace unas semanas el proyecto del gran parque inundable: 35 kilómetros, de 100 a 500 metros de anchura, 1.500 hectáreas... ¿De cuantos años estamos hablando para ver todo este macroproyecto finalizado?

Yo creo que pueden ser unos años, la verdad. Si el proyecto pretendemos redactarlo y dejarlo terminado durante 2026, puede que estemos hablando de al menos tres o cuatro años. Todo depende de la implicación de los ayuntamientos y de lo capaces que seamos de hacerles participar.

Si todos se sienten implicados, que es un poco el objetivo que tenemos, que sea un proyecto de todos, puede ser bastante ágil en desarrollarse. Vamos a empezar ahora en septiembre a implicar a mucha gente para que todo el mundo lo vea como algo positivo.

Valencia hizo un concurso de ideas para la reforma de la plaza del Ayuntamiento. ¿Se plantean hacer uno entre paisajistas para este proyecto?

No sé si se hará concurso al final o no. Lo que sí sé es que estamos recibiendo sugerencias de asociaciones de técnicos paisajistas. No sé si al final se hará un concurso o simplemente se atenderán esas ideas, peticiones o colaboraciones que podamos tener. El parque es lo suficientemente grande y extenso como para permitir varias ideas compatibles. 35 km dan para mucho.

Las expropiaciones y plantaciones de árboles costarán 150 millones de euros, pero la inversión total deberá ser mayor y por ello confían en la colaboración público-privada. ¿Confían en que el Gobierno cofinancie?

Sería raro que no lo hiciera. Nosotros aquí estamos participando también en los lindes de los cauces y ahí los cauces ya sabemos de quién son titularidad, de la Confederación, que es el Gobierno.

Una mala colaboración también frustraría parte del resultado de ese parque inundable. Por tanto, ahí solo como vecino en cuanto a titularidad de los cauces debería de participar. Mal se entendería que no lo hiciera.

Respecto al auditorio, ¿de qué tipo de infraestructura estamos hablando? ¿Tendrá la capacidad que se dijo?

Bueno, cuando hemos hablado del auditorio hemos hablado de alguno de los usos que podría tener 15 hectáreas de zona verde. Fue un ejemplo, pero cabe un auditorio, una zona deportiva, un parque ciclista o cualquier tipo de infraestructura compatible con el uso verde.

Un auditorio al aire libre puede ser cualquier tipo de infraestructura que permita acoger un concierto determinado, independientemente de la cabida que se quiera. Ya digo, es más una posibilidad que un proyecto concreto de un auditorio con una ubicación determinada. Ahí caben muchas cosas.

Pero el auditorio, tal y como se anunció, sí que parecía algo bastante cerrado. Se dio incluso una cifra sobre su capacidad.

Sí, pero bueno, ya digo: la idea es que cabría un auditorio de esa capacidad o incluso mayor, siempre que sea compatible con la filosofía del parque. Es verdad que el Ayuntamiento de Valencia es una de las cosas que tenía en mente que podía caber ahí. Pues bien, perfecto. La idea es perfecta siempre que sea compatible.

¿La idea del auditorio parte del Ayuntamiento de Valencia? ¿Es Valencia quien lo reclamaba?

Sí. Era una una de las ideas que trasladó en su momento el Ayuntamiento de Valencia porque podría venir bien para la ciudad.

Se ha mencionado además del auditorio también un memorial. ¿En qué consistirá exactamente?

Pues tampoco está concretado cuál es la ubicación y la filosofía. Sí que es verdad que no tendría sentido una infraestructura verde de estas características que no recordara el porqué ha nacido. Nace precisamente porque hemos sufrido lo que hemos sufrido el 29 de octubre, y tiene que tener esa filosofía.

Ahí estaremos abiertos a sugerencias, ideas o propuestas que puedan poner en valor la memoria, porque al final nace de lo que nace, y eso no lo podemos olvidar ni queremos que nadie lo olvide nunca.

¿Qué más cabe en todo ese espacio? ¿Qué podrán ver los ciudadanos dentro de unos años?

Con la primera idea de anteproyecto ya tenemos alrededor de 100 km de senderos para caminar o para ir en bicicleta. Esa ya puede ser una una primera idea de qué es lo que se pretende. Se pretende también recuperar gran parte de cultivo agrícola, que además sirve para laminar, absorber lluvia si la tierra está cultivada...

Bosques, parques, zonas deportivas al aire libre, auditorio, zonas lúdicas, culturales, cualquier cosa que se te pueda ocurrir que sea compatible con una infraestructura verde con esa tipología inundable cabe ahí.

Llegados a este punto, ¿por dónde se empezarán las obras? Porque en las obras hidráulicas se empieza de abajo hacia arriba, pero esta no es una obra hidráulica...

No. Este es un proyecto de una infraestructura verde destinada a ser capaz de ser inundada sin generar daño a nadie. Eso es un poco la filosofía inicial. Aquí lo que hemos aprendido es de la Albufera. La Albufera absorbió alrededor de 170 hectómetros cúbicos de agua, que eso equivale a cuatro veces Forata.

Queremos ampliar ese 'efecto Albufera' al máximo territorio posible. Esa es la intencionalidad. A partir de ahí, cuando empecemos y reunamos a todos los ayuntamientos el 1 de septiembre, veremos por dónde empezar. Donde sea más fácil. Si hay algún ayuntamiento que ya tiene previsto hacer alguna infraestructura verde que pueda casar con nuestra intención, pues sería un buen punto de partida.

¿Cuándo surge toda esta idea?

Había un proyecto aquí en la Conselleria para actuar en la cabecera del Turia. En un trozo muy concreto, que es donde se bifurca el cauce nuevo y el cauce viejo, un proyecto de regeneración. Y ahí nos surgió la idea.

Les propusimos al mismo departamento de la Universitat Politécnica de València (UPV) que lo había desarrollado que siguieran con esa misma idea y si podrían plantear un proyecto más ambicioso. Les pedimos que pensaran qué podría complementar a las obras grises, de canalización y embalses, para ayudar ante una posible riada.

Y a partir de ahí empezamos con este proyecto, trabajando con los profesores, hasta que al final ellos se fueron ilusionando y nosotros también al ver que podíamos hacer algo realmente útil.

La iniciativa toma como ejemplo a Múnich. ¿Por qué? ¿Han estado en contacto con esta ciudad?

No, dentro del mismo grupo de estudio de la universidad, cuando les planteamos la idea, ya buscaron referentes. Hicieron una búsqueda sobre zonas que podían tener la misma idea. Y fueron ellos los que nos sugirieron ejemplos que habían tenido buen funcionamiento.

Replicar lo que es Múnich en Valencia es difícil. Tenemos la orografía que tenemos y tenemos que hacernos el traje a nuestra medida. Pero obviamente sí que es verdad que sí que se han visto casos de éxito en otras ciudades europeas.

¿Aspiran a obtener fondos europeos?

La vía de financiación tiene que ser, aparte de la propia que podamos tener, la del Estado que hemos comentado. Pero además creo que tenemos muchas papeletas para ser un proyecto ambicioso que obtenga fondos europeos y financiación público-privada.

Es decir, con derechos de emisión, con compensación de CO2 que muchas empresas tienen necesidad de hacer, vamos a intentar aprovechar también esa capacidad de financiación para invertirla en este proyecto.