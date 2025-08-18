El Gobierno valenciano envía más de 130 efectivos, vehículos y drones a los incendios de Castilla y León

Labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León). INFOAR

El Gobierno valenciano ha movilizado un dispositivo integrado por unos 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Castilla y León.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha realizado el anuncio este lunes tras haber mantenido una reunión extraordinaria con los consorcios provinciales y los SPEIS municipales de la Comunitat Valenciana, así como con los bomberos forestales de la Generalitat.

La duración de este dispositivo, ha dicho, es por el momento "indefinida", aunque "lógicamente habrá su periodo de reposición de efectivos, porque necesitan descansar y tener todas las garantías de seguridad".

"Siempre hemos dicho que en un incendio forestal es muy importante la seguridad de las personas, tanto de los ciudadanos como de los profesionales que están trabajando", ha incidido.

Precisamente, a estos últimos les ha agradecido su "colaboración" y que hayan estado "constantemente trabajando por el bienestar de los valencianos".

La Generalitat, ha asegurado Valderrama, es "consciente de la situación actual que se está viviendo en todo el territorio español, igual que se ha hecho con Galicia y Extremadura".

En cualquier caso, ha recalcado, pese a este dispositivo desplazado a Castilla y León, "en todo momento" se garantiza la seguridad de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en alerta por altas temperaturas.

La Generalitat Valenciana ya envió sendos aviones anfibios el pasado sábado a los operativos de extinción de incendios de Galicia y Extremadura.

El responsable autonómico ha aprovechado para agradecer a los consorcios y los ayuntamientos su "predisposición, coordinación y colaboración para poder mandar este dispositivo".

"Una obligación"

Sobre el envío de ese contingente, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado en su perfil de X que "la cooperación y la solidaridad con la provincia hermana de León es hoy una obligación que atendemos con orgullo".

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que dos autobombas de 6.500 y 11.000 litros, dos vehículos ligeros y personal del cuerpo municipal de Bomberos se incorporarán a las tareas de extinción.

"Hace unos meses España estuvo a nuestro lado, hoy València está con vosotros", ha expresado la primera edil en un mensaje publicado en la misma red social.