Otro incendio forestal en Xàtiva obliga a desalojar una residencia de ancianos de forma preventiva

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan la tarde de este sábado en la extinción de un incendio forestal en Xàtiva, que ha obligado a desalojar una residencia de ancianos de forma preventiva, según han informado el citado organismo y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Algunas de las personas desalojadas están siendo trasladadas al Hospital de Xàtiva mediante ambulancias y otras están siendo llevadas por sus familiares.

El aviso del fuego se ha recibido sobre las 17.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado tres dotaciones de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, un coordinador forestal y ocho medios aéreos.

También se han desplazado para trabajar en las labores de extinción tres brigadas forestales BRIFO, un técnico forestal, un oficial, GERA con helicóptero V-990 del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel de alerta se decreta cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.