El incendio de Teresa de Cofrentes, estabilizado tras arrasar 504 hectáreas desde el pasado miércoles

El Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por estabilizado el incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) a las 10.30 horas de este viernes, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los bomberos consiguieron este jueves perimetrar el incendio tras afectar a aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas, según la primera estimación provisional, y ahora se ha dado por estabilizado.

Durante la jornada, se van a realizar vuelos de drones con cámaras térmicas para la captación de imágenes en la zona del incendio y su posterior evaluación de puntos calientes, ha informado el 112 en la mañana de este viernes.

Durante el periodo de vuelo de los drones, los medios aéreos programados a primera hora de la mañana permanecerán en sus respectivas bases.

La previsión es que durante este viernes trabajan en el dispositivo tres medios aéreos, tres dotaciones y seis brigadas forestales brifos con seis efectivos de personal de mando del Consorcio Provincial.

También se movilizan durante la jornada siete autobombas y siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos efectivos de personal de mando, junto a efectivos de la UME con cinco autobombas y cuatro vehículos, además de personal técnico, apoyo logístico, una patrulla de la Policía de la Generalitat y dos unidades de SAMU preventivos, entre otros medios.

En total, el dispositivo desplegado en este incendio estos días ronda los 340 efectivos, de los cuales unos 200 son de la Comunitat Valenciana (incluyendo personal técnico, logístico, sanitario, de medio ambiente) y 140 de la Administración General del Estado (como la UME y la Guardia Civil).

No fue el único incendio de la jornada en Valencia. Los bomberos han controlado el incendio forestal en Cofrentes, según ha indicado el Consorcio Provincial.

Durante la noche, el 112 también informó de la extinción de incendios forestales en Venta del Moro, Bicorp, Requena y Cortes de Pallás, los tres primeros con menos de una hectárea afectada. En principio, todos los fuegos parecen haberse producido por rayos, según el 112.